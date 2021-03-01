Кулі замість вітамінів: митники знайшли у поштових відправленнях заборонені товари – фото

1 березня 2021 , 14:23
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Джерело:

Галицька митниця

Співробітники Галицької митниці знайшли у поштових відправленнях кулі, гільзи та частини зброї, які задекларували як вітаміни. Розшукати заборонені товари митникам допоміг службовий собака.

Кулі, гільзи та частини зброї знайшли у 3 міжнародних поштових відправленнях. Їх надіслали в Україну з США.

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Як митники знайшли кулі у посилках

  • Під час митного огляду 3 міжнародних поштових відправлень митники за допомогою службового собаки знайшли 2,6 тисячі куль, 50 гільз, спусковий механізм та раму до вогнепальної зброї.
  • Згідно з поштовими митними деклараціями, їх надіслали з США жителям різних областей України.
  • Кулі та частини зброї задекларували як "речі домашнього вжитку" та "вітаміни".
  • Митники склали протоколи про порушення митних правил за "недекларування товарів комерційного призначення".
  • Усю контрабанду вилучили.

Дивіться фото, що саме знайшли митники / Фото Галицької митниці