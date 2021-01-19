У Львові правоохоронці затримали 25-річного чоловіка за збут наркотиків та зберігання боєприпасів. Поліцейські встановили, що львів'янин намагався придбати для продажу 8,3 грама амфетаміну за біткойни.

Зловмиснику загрожує до 10 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

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Як затримали 25-річного львів'янина

Правоохоронці встановили, що 25-річний львів'янин намагався незаконно придбати 8,3 грама амфетаміну для продажу.

Для цього він перерахував наркоторговцеві гроші в електронній валюті "Bitcoin BTC".

"Товар" зловмисник повинен був отримати поштою.

Проте це відправлення перехопили та вилучили правоохоронці.

Під час обшуку у помешканні чоловіка слідчі знайшли та вилучили засоби для фасування та зважування наркотиків, патрони різного калібру, тротилову шашку та пластичну вибухову речовину.

Дивіться фото обшуку помешкання зловмисника / Фото Львівської облпрокуратури

Що загрожує зловмиснику

Слідчі повідомили львів'янину про підозру у придбанні з метою збуту наркотиків у великому розмірі та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин без передбаченого законом дозволу. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, – до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Суд задовольнив клопотання прокурора та обрав львів'янину найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Слідчі намагаються встановити причетність інших людей до скоєння цього злочину.