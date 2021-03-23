Співробітники Галицької митниці вилучили понад 80 одиниць незадекларованого одягу відомих марок Brioni, Dsquared2, Karl Lagerfeld тощо. Вартість контрабанди становить близько 400 тисяч гривень.

На контрабандистів склали протоколи про порушення митних правил. Невдовзі суд обере їм покарання.

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Митники знайшли понад 80 одиниць брендового одягу

Львівські митники викрили 2 спроби ввезення незадекларованого брендового одягу.

Громадяни України та Узбекистану прибули в аеропорт "Львів" зі Стамбула.

Для проходження митного контролю вони обрали "зелений коридор".

Контрабандисти заперечували, що перевозять якісь товари.

Проте під час перевірки митники знайшли понад 80 одиниць одягу відомих марок Brioni, Dsquared2, Karl Lagerfeld, Calvin Klein тощо.

Вартість товарів становить близько 400 тисяч гривень.



Митники знайшли 80 одиниць одягу / Фото Галицької митниці

Контрабандистам загрожує штраф

Митники склали протоколи за "порушення порядку проходження контролю в зонах спрощеного митного контролю". Санкція статті передбачає покарання – 1700 гривень штрафу та конфіскація товарів.

Невдовзі справу передадуть до суду, який і визначить покарання для контрабандистів.

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Вартість контрабанди – 400 тисяч гривень / Фото Галицької митниці



Митники склали протоколи про порушення митних правил / Фото Галицької митниці



Порушникам загрожує штраф та конфіскація товарів / Фото Галицької митниці



Суд визначить контрабандистам покарання / Фото Галицької митниці