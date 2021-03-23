Karl Lagerfeld, Calvin Klein та інші: митники вилучили елітну контрабанду на 400 тисяч гривень

Джерело:Галицька митниця
Співробітники Галицької митниці вилучили понад 80 одиниць незадекларованого одягу відомих марок Brioni, Dsquared2, Karl Lagerfeld тощо. Вартість контрабанди становить близько 400 тисяч гривень.
На контрабандистів склали протоколи про порушення митних правил. Невдовзі суд обере їм покарання.
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Митники знайшли 80 одиниць одягу / Фото Галицької митниці
Митники склали протоколи за "порушення порядку проходження контролю в зонах спрощеного митного контролю". Санкція статті передбачає покарання – 1700 гривень штрафу та конфіскація товарів.
Невдовзі справу передадуть до суду, який і визначить покарання для контрабандистів.
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Вартість контрабанди – 400 тисяч гривень / Фото Галицької митниці
Митники склали протоколи про порушення митних правил / Фото Галицької митниці
Порушникам загрожує штраф та конфіскація товарів / Фото Галицької митниці
Суд визначить контрабандистам покарання / Фото Галицької митниці