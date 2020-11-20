У Яворові, що на Львівщині, 20 листопада урочисто зустріли бійців Королівської бригади – 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Військовослужбовці повернулися з району операції Об'єднаних сил, де виконували бойові завдання на Світлодарській дузі.

Королівська бригада перебувала у зоні проведення ООС протягом 6 місяців. За цей час бригада зазнала лише 1 бойову втрату — 10 липня загинув український захисник Тарас Матвіїв, повідомляє 24 канал.

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Як у Яворові зустрічали бійців 24 ОМБр

Урочиста частина зустрічі українських захисників розпочалась з хвилини мовчання. Військовослужбовці тримали у руках портрети своїх побратимів, яких втратили за весь час служби. Так бійці вшанували пам’ять загиблих.

Під час урочистої частини зустрічі бійців привітав командир 24 ОМБр Сергій Поступальський.

Наша бригада 6 місяців перебувала у зоні проведення ООС, повністю виконала поставлені завдання та повернулась у пункт постійної дислокації. Тут стоять справжні патріоти, які довели це не один раз в боях проти агресора. Усі вони готові до виконання будь-якого завдання. Усьому особовому складу хочу сказати, що я пишаюсь тим що керую такою бригадою. Слава Україні!,

– сказав командир.

Дивіться відео зустрічі бійців 24 ОМБр / Відео Galnet:

Бійцям 24 ОМБр вручили подяки

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький вручив військовослужбовцям грамоти та подяки.

Після ротації українські захисники матимуть кілька тижнів відпустки та реабілітації. Після цього вони знову повернуться до виконання своїх службових обов'язків у місці постійної дислокації.

Дивіться фото зустрічі бійців 24 ОМБр / Фото 24 ОМБр імені короля Данила

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