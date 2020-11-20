Ласкаво просимо додому: в Яворові зустріли бійців 24 ОМБр – фото і відео
У Яворові, що на Львівщині, 20 листопада урочисто зустріли бійців Королівської бригади – 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Військовослужбовці повернулися з району операції Об'єднаних сил, де виконували бойові завдання на Світлодарській дузі.
Королівська бригада перебувала у зоні проведення ООС протягом 6 місяців. За цей час бригада зазнала лише 1 бойову втрату — 10 липня загинув український захисник Тарас Матвіїв, повідомляє 24 канал.
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Як у Яворові зустрічали бійців 24 ОМБр
Урочиста частина зустрічі українських захисників розпочалась з хвилини мовчання. Військовослужбовці тримали у руках портрети своїх побратимів, яких втратили за весь час служби. Так бійці вшанували пам’ять загиблих.
Під час урочистої частини зустрічі бійців привітав командир 24 ОМБр Сергій Поступальський.
Наша бригада 6 місяців перебувала у зоні проведення ООС, повністю виконала поставлені завдання та повернулась у пункт постійної дислокації. Тут стоять справжні патріоти, які довели це не один раз в боях проти агресора. Усі вони готові до виконання будь-якого завдання. Усьому особовому складу хочу сказати, що я пишаюсь тим що керую такою бригадою. Слава Україні!,
– сказав командир.
Дивіться відео зустрічі бійців 24 ОМБр / Відео Galnet:
Бійцям 24 ОМБр вручили подяки
Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький вручив військовослужбовцям грамоти та подяки.
Після ротації українські захисники матимуть кілька тижнів відпустки та реабілітації. Після цього вони знову повернуться до виконання своїх службових обов'язків у місці постійної дислокації.
Дивіться фото зустрічі бійців 24 ОМБр / Фото 24 ОМБр імені короля Данила
Коротко про 24 ОМБр
- Бійці легендарної Королівської бригади одними з перших вирушили на фронт – 8 березня 2014 року. Вони й сьогодні стоять на захисті України.
- Від початку російської агресії бійці 24 ОМБр брали участь у боях за Красний Лиман, Ямпіль, Закотне, Сіверськ, Лисичанськ, Шуми та Зайцеве.
- 412 військовослужбовців бригади нагородили державними нагородами, 613 бійців – нагородами й відзнаками Міноборони та начальника Генштабу.
- За Україну віддали своє життя 156 військовослужбовців. Андрія Волоса та Тараса Матвіїва нагородили званням Героя України посмертно.
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