Ледь не зарізав чоловіка поблизу кафе: у Львові суд покарав зловмисника

У Львові суд виніс вирок чоловікові, який ледь не вбив людину поблизу кафе "Касіопея". Він кілька разів вдарив постраждалого ножем у шию та груди.

Інцидент трапився 6 вересня 2016 року під час сварки двох чоловіків. На щастя, медикам вдалось врятувати постраждалого.

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Зловмисник ледь не вбив чоловіка біля кафе

Близько 4:30 поблизу кафе "Касіопея", що розташоване на вулиці Кульпарківській, трапився конфлікт між 2 чоловіками.

Сварка швидко перетворилась на бійку, під час якої 28-річний львів'янин дістав ніж й кілька разів вдарив ним свого опонента.

Постраждалий отримав численні ножові поранення у груди та шию.

На щастя, медики встигли врятувати життя 27-річного чоловіка.

Правоохоронці встановили, що зловмисник у момент інциденту був п'яним.

Суд виніс вирок чоловікові

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "замах на вбивство". Раніше судимому львів'янину оголосили про підозру.

Врешті слідчі завершили проводити досудове розслідування. Суд визнав підозрюваного винним. Йому присудили покарання – 9 років та 4 місяці у в'язниці.