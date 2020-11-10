У Червонограді затримали 62-річного чоловіка. Зловмисник під час сварки ледь не вбив свого опонента – штрикнув ножем у груди та плече.

38-річного чоловіка 7 листопада відвезли до лікарні з ножовими пораненнями. Поліцейські встановили, що їх завдав 62-річний житель Червонограда. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба поліції Львівщини. Читайте також Бив дерев'яною палицею по голові: на Львівщині вітчим ледь не вбив пасинка Як зловмисник ледь не зарізав чоловіка у Червонограді До поліції зателефонували медики місцевої лікарні.

Вони розповіли, що в медзаклад потрапив 38 річний червоноградець з ножовими пораненнями.

У чоловіка були пошкоджені грудна клітина та плече.

Правоохоронці почали шукати зловмисника, який завдав постраждалому таких травм.

Вони встановили, що чоловіка під час сварки порізав 62-річний житель Червонограда.

Правоохоронці затримали 62-річного зловмисника / Фото поліції Львівщини Що загрожує зловмиснику Слідчі повідомили чоловікові про підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами. Зловмисника затримали й невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.