Ледь не зарізав чоловіка: на Львівщині затримали 62-річного зловмисника
У Червонограді затримали 62-річного чоловіка. Зловмисник під час сварки ледь не вбив свого опонента – штрикнув ножем у груди та плече.
38-річного чоловіка 7 листопада відвезли до лікарні з ножовими пораненнями. Поліцейські встановили, що їх завдав 62-річний житель Червонограда. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба поліції Львівщини.
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Як зловмисник ледь не зарізав чоловіка у Червонограді
- До поліції зателефонували медики місцевої лікарні.
- Вони розповіли, що в медзаклад потрапив 38 річний червоноградець з ножовими пораненнями.
- У чоловіка були пошкоджені грудна клітина та плече.
- Правоохоронці почали шукати зловмисника, який завдав постраждалому таких травм.
- Вони встановили, що чоловіка під час сварки порізав 62-річний житель Червонограда.
Правоохоронці затримали 62-річного зловмисника / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
Слідчі повідомили чоловікові про підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами.
Зловмисника затримали й невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
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