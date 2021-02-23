На Львівщині 22 лютого правоохоронці повідомили про підозру 62-річному чоловікові. Зловмисник ледь не вбив свого гостя – він штрикнув знайомого ножем у груди.

Зловмиснику загрожує до 8 років у в'язниці. Наразі правоохоронці проводять розслідування. До теми У Львові трапилась стрілянина: один з чоловіків потрапив до лікарні – фото Як чоловік ледь не зарізав знайомого Вночі 22 лютого правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку в одному з сіл Самбірського району поранили чоловіка.

За вказаною адресою негайно виїхали патрульні, слідчі, криміналісти та співробітники інших підрозділів Самбірського райвідділу поліції.

У будинку правоохоронці знайшли чоловіка з ножовим пораненням.

Медики діагностували у нього "проникаюче поранення грудної клітини".

Постраждалим виявився 36-річний місцевий житель.

Правоохоронці встановили, що близько 2:00 між 62-річним господарем будинку та його гостем виник конфлікт.

Саме тоді зловмисник штрикнув постраждалого ножем, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.

Зловмисник штрикнув чоловіка ножем під час сварки / Фото поліції Що загрожує зловмиснику Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Слідчі намагаються з'ясувати усі обставини події.