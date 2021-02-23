Ледь не зарізав: на Львівщині чоловік штрикнув свого гостя ножем у груди – фото
На Львівщині чоловік штрикнув свого гостя ножем / Поліція Львівщини
На Львівщині 22 лютого правоохоронці повідомили про підозру 62-річному чоловікові. Зловмисник ледь не вбив свого гостя – він штрикнув знайомого ножем у груди.
Джерело:поліція Львівщини
Зловмиснику загрожує до 8 років у в'язниці. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Як чоловік ледь не зарізав знайомого
- Вночі 22 лютого правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку в одному з сіл Самбірського району поранили чоловіка.
- За вказаною адресою негайно виїхали патрульні, слідчі, криміналісти та співробітники інших підрозділів Самбірського райвідділу поліції.
- У будинку правоохоронці знайшли чоловіка з ножовим пораненням.
- Медики діагностували у нього "проникаюче поранення грудної клітини".
- Постраждалим виявився 36-річний місцевий житель.
- Правоохоронці встановили, що близько 2:00 між 62-річним господарем будинку та його гостем виник конфлікт.
- Саме тоді зловмисник штрикнув постраждалого ножем, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.
Зловмисник штрикнув чоловіка ножем під час сварки / Фото поліції
Що загрожує зловмиснику
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Слідчі намагаються з'ясувати усі обставини події.
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