Ледь не зарізав: на Львівщині чоловік штрикнув свого гостя ножем у груди – фото

Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині 22 лютого правоохоронці повідомили про підозру 62-річному чоловікові. Зловмисник ледь не вбив свого гостя – він штрикнув знайомого ножем у груди.
Зловмиснику загрожує до 8 років у в'язниці. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Зловмисник штрикнув чоловіка ножем під час сварки / Фото поліції
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Слідчі намагаються з'ясувати усі обставини події.