Ледь не зарізав: на Львівщині чоловік штрикнув свого гостя ножем у груди – фото

23 лютого 2021 , 12:01
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Джерело:

поліція Львівщини

На Львівщині 22 лютого правоохоронці повідомили про підозру 62-річному чоловікові. Зловмисник ледь не вбив свого гостя – він штрикнув знайомого ножем у груди.

Зловмиснику загрожує до 8 років у в'язниці. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Як чоловік ледь не зарізав знайомого

  • Вночі 22 лютого правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку в одному з сіл Самбірського району поранили чоловіка.
  • За вказаною адресою негайно виїхали патрульні, слідчі, криміналісти та співробітники інших підрозділів Самбірського райвідділу поліції.
  • У будинку правоохоронці знайшли чоловіка з ножовим пораненням.
  • Медики діагностували у нього "проникаюче поранення грудної клітини".
  • Постраждалим виявився 36-річний місцевий житель.
  • Правоохоронці встановили, що близько 2:00 між 62-річним господарем будинку та його гостем виник конфлікт.
  • Саме тоді зловмисник штрикнув постраждалого ножем, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.


Зловмисник штрикнув чоловіка ножем під час сварки / Фото поліції

Що загрожує зловмиснику

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Слідчі намагаються з'ясувати усі обставини події.