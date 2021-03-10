На Львівщині 9 березня трапилась сварка між пенсіонеркою та її сусідом. Гарячковий чоловік просто посеред вулиці вдарив жінку ножем в живіт.

Інцидент трапився близько 6 години ранку. Зловмиснику загрожує в'язниця. До теми Допоміг зайти додому і зарізав: на Львівщині чоловік жорстоко вбив пенсіонера – фото Чоловік вдарив жінку ножем в живіт під час сварки Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району поранили місцеву жительку.

На місце події негайно виїхали поліцейські.

Вони встановили, що близько 6:00 посеред вулиці між постраждалою, 61-річною місцевою жителькою, та її 31-річним сусідом виник побутовий конфлікт.

Під час сварки чоловік вдарив пенсіонерку ножем у живіт.

Постраждала потрапила до лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці вилучили кухонний ніж з місця події та скерували його на експертизу.

Сусід вдарив пенсіонерку ножем в живіт / Фото поліції Львівщини Читайте також Епічна погоня: на Львівщині п'яний водій стріляв у патрульних з рушниці – фото Зловмиснику загрожує в'язниця Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 8 років за ґратами. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

Правоохоронці затримали зловмисника / Фото поліції Львівщини

Досудове розслідування триває / Фото поліції Львівщини