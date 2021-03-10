Ледь не зарізав: в одному з сіл Львівщини чоловік вдарив сусідку ножем у живіт – фото
На Львівщині 9 березня трапилась сварка між пенсіонеркою та її сусідом. Гарячковий чоловік просто посеред вулиці вдарив жінку ножем в живіт.
Джерело:поліція Львівщини
Інцидент трапився близько 6 години ранку. Зловмиснику загрожує в'язниця.
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Чоловік вдарив жінку ножем в живіт під час сварки
- Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району поранили місцеву жительку.
- На місце події негайно виїхали поліцейські.
- Вони встановили, що близько 6:00 посеред вулиці між постраждалою, 61-річною місцевою жителькою, та її 31-річним сусідом виник побутовий конфлікт.
- Під час сварки чоловік вдарив пенсіонерку ножем у живіт.
- Постраждала потрапила до лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями.
- Правоохоронці вилучили кухонний ніж з місця події та скерували його на експертизу.
Сусід вдарив пенсіонерку ножем в живіт / Фото поліції Львівщини
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Зловмиснику загрожує в'язниця
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 8 років за ґратами.
Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Правоохоронці затримали зловмисника / Фото поліції Львівщини
Досудове розслідування триває / Фото поліції Львівщини
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