На Львівщині 7 лютого правоохоронці затримали чоловіка, який ледь не вбив 2 жителів сусіднього села. Між чоловіками виник конфлікт й зловмисник почав стріляти з рушниці.

Інцидент трапився близько 5:00 в одному з сіл Турківщини. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Цікаво У Львові знайшли тіло чоловіка з ранами на шиї: поліція розслідує вбивство – фото Як зловмисник ледь не застрелив 2 чоловіків Близько 5:00 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл на Турківщині відбулась бійка.

Небайдужий місцевий житель розповів, що під час конфлікту двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення.

На місці події одразу виїхали патрульні, слідчі, дільничні офіцери та співробітники інших служб Самбірського райвідділу поліції.

Правоохоронці встановили, що під час конфлікту 23-річний місцевий житель здійснив постріл з мисливської рушниці, влучивши у двох жителів сусіднього села віком 22 та 25 років.

Постраждалих госпіталізували у районну лікарню з вогнепальними пораненнями.

Правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження рушницю, з якої стріляв зловмисник.

Зловмисник ледь не застрелив 2 людей з рушниці / Фото поліції Львівщини Що загрожує зловмиснику Слідчі відкрили кримінальне провадження за замах на вбивство. Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Чоловіка затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Правоохоронці затримали зловмисника / Фото поліції Львівщини

Чоловікові загрожує довічне ув'язнення / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини