Ледь не застрелив з рушниці 2 людей: зловмиснику загрожує довічне ув'язнення – фото

Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині 7 лютого правоохоронці затримали чоловіка, який ледь не вбив 2 жителів сусіднього села. Між чоловіками виник конфлікт й зловмисник почав стріляти з рушниці.
Інцидент трапився близько 5:00 в одному з сіл Турківщини. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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Зловмисник ледь не застрелив 2 людей з рушниці / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за замах на вбивство. Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Чоловіка затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Правоохоронці затримали зловмисника / Фото поліції Львівщини
Чоловікові загрожує довічне ув'язнення / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини