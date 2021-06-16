Інцидент трапився близько обіду. Наразі стать загиблої людини невідома.
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Посеред вулиці у Львові лежав небіжчик
- Близько обіду поблизу УКУ виявили тіло мертвої людини.
- Його знайшли на перетині вулиць Мушака – Дібровна.
- Небіжчик лежав просто на асфальті.
- На місці працювали медики та правоохоронці.
- Вони накрили тіло тканиною, тож перехожі, які були свідками події, не змогли ідентифікувати стать загиблого.
- Наразі поліція розслідує причину смерті та обставини інциденту.
У Львові поблизу УКУ знайшли небіжчика / Фото "Варта 1"