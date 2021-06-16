Інцидент трапився близько обіду. Наразі стать загиблої людини невідома.

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Посеред вулиці у Львові лежав небіжчик

Близько обіду поблизу УКУ виявили тіло мертвої людини.

Його знайшли на перетині вулиць Мушака – Дібровна.

Небіжчик лежав просто на асфальті.

На місці працювали медики та правоохоронці.

Вони накрили тіло тканиною, тож перехожі, які були свідками події, не змогли ідентифікувати стать загиблого.

Наразі поліція розслідує причину смерті та обставини інциденту.



У Львові поблизу УКУ знайшли небіжчика / Фото "Варта 1"