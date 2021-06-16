Лежав просто на асфальті: у Львові посеред вулиці знайшли небіжчика – фото

16 червня 2021 , 12:37
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Джерело:

"Варта 1"

Поблизу Українського католицького університету 15 червня знайшли мертву людину. На місце події виїхали швидка і поліція.

Інцидент трапився близько обіду. Наразі стать загиблої людини невідома.

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Посеред вулиці у Львові лежав небіжчик

  • Близько обіду поблизу УКУ виявили тіло мертвої людини.
  • Його знайшли на перетині вулиць Мушака – Дібровна.
  • Небіжчик лежав просто на асфальті.
  • На місці працювали медики та правоохоронці.
  • Вони накрили тіло тканиною, тож перехожі, які були свідками події, не змогли ідентифікувати стать загиблого.
  • Наразі поліція розслідує причину смерті та обставини інциденту.


У Львові поблизу УКУ знайшли небіжчика / Фото "Варта 1"

Автор: Ольга Котів