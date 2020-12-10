Львівщина отримала понад 5 тисяч доз вакцин від сезонного грипу. Ними щеплюватимуть медиків, які працюють у лікарнях, де лікують хворих на коронавірус.

Невдовзі на Львівщину прибуде ще одна партія вакцин від грипу. Найближчим часом у лікарні як гуманітарна допомога надійдуть 1,5 тисячі доз. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Чому вакцини від сезонного грипу робитимуть медикам

Директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис розповів, що вакцини від сезонного грипу використовуватимуть для щеплення медиків у лікарнях, де лікують хворих на коронавірус.

Львівщина отримала 5130 доз вакцин проти сезонного грипу: 1280 доз "Ваксігрип тетра" та 3850 доз "Інфлувак" для вакцинації медиків, які надають допомогу хворим на COVID-19. Це лише перша партія. Приблизно стільки ж має надійти й з другою партією,

– зазначив Чемерис.

Найближчим часом на Львівщину надійдуть ще 1,5 тисячі доз вакцин. Їх також використають для щеплення медиків

Посадовець додав, що у лікарнях для хворих на коронавірус працюють майже 8 тисяч медиків. Проте наразі невідомо, як ситуація з COVID-19 розвиватиметься далі.

Якщо кількість людей, інфікованих коронавірусом, зростатиме, то до лікування пацієнтів залучать більшу кількість медиків. Проте вакцин повинно вистачити для усього медперсоналу, який бере участь у порятунку хворих на коронавірус.

Медики закликають вакцинуватись усіх людей

Лікарі закликають усіх людей пройти вакцинацію від сезонного грипу. Це допоможе уникнути ситуації, коли людина хворітиме на грип та коронавірус одночасно.

Перші партії вакцин надійшли в аптеки та приватні медзаклади у другій половині жовтня. Проте вони дуже швидко закінчились.

Наразі вакцин від сезонного грипу в аптеках Львівщини немає. Подекуди їх можна знайти у приватних клініках, але й там вони швидко закінчуються. Коли в аптеки та приватні медзаклади надійдуть нові партії вакцин, поки невідомо.

Зверніть увагу! За даними епідеміологів, зростання захворюваності на грип і ГРВІ почнеться наприкінці січня 2021 року. Своєю чергою, пік захворюваності буде у лютому.