Матеріальна шкода за смерть пацієнта: лікаря зобов'язали повернути в бюджет 850 тисяч гривень
Суд виніс вирок щодо колишнього лікаря Стрийської центральної районної лікарні. Він повинен повернути понад 850 тисяч гривень матеріальної шкоди, які медзаклад сплатив за смерть пацієнта.
Джерело:Львівська облпрокуратура
Матеріальну шкоду за смерть пацієнта лікарня виплатила коштом держбюджету. Тому в справу втрутилась прокуратура.
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Як помер пацієнт
- За інформацією "Львівського порталу", у грудні 2016 року у Стрийську ЦРЛ звернувся за допомогою 62-річний житель Стрийщини.
- Чоловік скаржився на біль у плечовому суглобі.
- Лікар-травматолог не дізнався у хворого, чи має той алергію на ліки.
- Медик ввів йому знеболювальний препарат для місцевої анестезії.
- Через дію препарату у чоловіка погіршився стан здоров’я.
- Він впав у кому й через 2 тижні помер у реанімаційному відділенні лікарні.
- У квітні 2019 року суд визнав лікаря-травматолога винним у неналежному виконанні професійних обов’язків.
- Проте через те, що медик є інвалідом III групи, суддя звільнив його від покарання.
- Родичі померлого пацієнта відсудили в лікарні понад 853 тисячі гривень моральної й матеріальної шкоди.
У справу втрутилась прокуратура
Гроші родичам загиблого лікарня сплатила коштом державного бюджету. При цьому медзаклад не вжив жодних заходів для відшкодування цієї суми колишнім працівником. Саме тому в цю справу втрутилася прокуратура.
Стрийський міськрайонний суд задовольнив позовну заяву місцевої прокуратури. Суддя підтримав позицію прокурора і зобов’язав колишнього лікаря повернути понад 850 тисяч гривень до бюджету.
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