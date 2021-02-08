Суд виніс вирок щодо колишнього лікаря Стрийської центральної районної лікарні. Він повинен повернути понад 850 тисяч гривень матеріальної шкоди, які медзаклад сплатив за смерть пацієнта.

Матеріальну шкоду за смерть пацієнта лікарня виплатила коштом держбюджету. Тому в справу втрутилась прокуратура.

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Як помер пацієнт

За інформацією "Львівського порталу", у грудні 2016 року у Стрийську ЦРЛ звернувся за допомогою 62-річний житель Стрийщини.

Чоловік скаржився на біль у плечовому суглобі .

. Лікар-травматолог не дізнався у хворого, чи має той алергію на ліки .

у хворого, чи має той . Медик ввів йому знеболювальний препарат для місцевої анестезії.

йому для місцевої анестезії. Через дію препарату у чоловіка погіршився стан здоров’я.

Він впав у кому й через 2 тижні помер у реанімаційному відділенні лікарні.

й через 2 тижні у реанімаційному відділенні лікарні. У квітні 2019 року суд визнав лікаря-травматолога винним у неналежному виконанні професійних обов’язків.

у неналежному виконанні професійних обов’язків. Проте через те, що медик є інвалідом III групи, суддя звільнив його від покарання .

. Родичі померлого пацієнта відсудили в лікарні понад 853 тисячі гривень моральної й матеріальної шкоди.

У справу втрутилась прокуратура

Гроші родичам загиблого лікарня сплатила коштом державного бюджету. При цьому медзаклад не вжив жодних заходів для відшкодування цієї суми колишнім працівником. Саме тому в цю справу втрутилася прокуратура.

Стрийський міськрайонний суд задовольнив позовну заяву місцевої прокуратури. Суддя підтримав позицію прокурора і зобов’язав колишнього лікаря повернути понад 850 тисяч гривень до бюджету.