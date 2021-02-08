Матеріальна шкода за смерть пацієнта: лікаря зобов'язали повернути в бюджет 850 тисяч гривень

Джерело:Львівська облпрокуратура
Суд виніс вирок щодо колишнього лікаря Стрийської центральної районної лікарні. Він повинен повернути понад 850 тисяч гривень матеріальної шкоди, які медзаклад сплатив за смерть пацієнта.
Матеріальну шкоду за смерть пацієнта лікарня виплатила коштом держбюджету. Тому в справу втрутилась прокуратура.
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Гроші родичам загиблого лікарня сплатила коштом державного бюджету. При цьому медзаклад не вжив жодних заходів для відшкодування цієї суми колишнім працівником. Саме тому в цю справу втрутилася прокуратура.
Стрийський міськрайонний суд задовольнив позовну заяву місцевої прокуратури. Суддя підтримав позицію прокурора і зобов’язав колишнього лікаря повернути понад 850 тисяч гривень до бюджету.