Львівські поліцейські 26 жовтня затримали чоловіків, які крали кабель на даху. Правоохоронці дізнались, що зловмисників раніше вже судили за крадіжки.

Поліцію викликав стурбований львів'янин. Він розповів правоохоронцям, що побачив з вікна, як підозрілі чоловіки відрізають кабель на даху. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

Читайте також У Львові кияни грабували термінали: їх спіймали на гарячому – фото

Як затримали чоловіків, які крали інтернет-кабелі

Небайдужий чоловік розповів поліцейським, що він побачив з вікна, як на даху сусіднього будинку двоє чоловіків скручують кабель. Це видалось йому підозрілим, тому він зателефонував у відділок.

Не гаючи ні хвилини, правоохоронці виїхали на місце виклику. Поліцейські піднялись на дах будинку, де, ймовірно, були зловмисники.

Чоловіки ще "працювали". Правоохоронці побачили на даху 2 зловмисників, які відрізали кабель.

Поруч з чоловіками лежали ще кілька мотків електродротів, які вони зрізали раніше.

Правоохоронці розслідують злочин

Зловмисники плутались в поясненнях. Вони говорили, що працюють на одного з львівських інтернет-провайдерів і зараз проводять ремонтні роботи.

Проте поліцейські встановили, що обох львів'ян, віком 35 та 37 років, раніше судили за крадіжки.

На місце події викликали слідчих. Наразі правоохоронці встановлюють обставини злочину.