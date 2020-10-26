Залишили людей без інтернету: у Львові двоє чоловіків крали кабель на даху
Львівські поліцейські 26 жовтня затримали чоловіків, які крали кабель на даху. Правоохоронці дізнались, що зловмисників раніше вже судили за крадіжки.
Поліцію викликав стурбований львів'янин. Він розповів правоохоронцям, що побачив з вікна, як підозрілі чоловіки відрізають кабель на даху. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.
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Як затримали чоловіків, які крали інтернет-кабелі
- Небайдужий чоловік розповів поліцейським, що він побачив з вікна, як на даху сусіднього будинку двоє чоловіків скручують кабель. Це видалось йому підозрілим, тому він зателефонував у відділок.
- Не гаючи ні хвилини, правоохоронці виїхали на місце виклику. Поліцейські піднялись на дах будинку, де, ймовірно, були зловмисники.
- Чоловіки ще "працювали". Правоохоронці побачили на даху 2 зловмисників, які відрізали кабель.
- Поруч з чоловіками лежали ще кілька мотків електродротів, які вони зрізали раніше.
Правоохоронці розслідують злочин
Зловмисники плутались в поясненнях. Вони говорили, що працюють на одного з львівських інтернет-провайдерів і зараз проводять ремонтні роботи.
Проте поліцейські встановили, що обох львів'ян, віком 35 та 37 років, раніше судили за крадіжки.
На місце події викликали слідчих. Наразі правоохоронці встановлюють обставини злочину.