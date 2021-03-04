У Львові звільнили за прогули директора розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації Назарія Романчука. Він близько місяця не з'являвся на роботі й ніяк не пояснив своєї відсутності.

Романчук пропрацював у ЛОДА понад 15 років. Експосадовець розповів, що з 16 січня перебуває на лікарняному.

Цікаво Вимагав 365 тисяч гривень "відкату": чиновник ЛОДА вийшов з-під варти під заставу

Експосадовець майже місяць не з'являвся на роботі

Заступник голови ЛОДА Юрій Бучко підтвердив, що Романчука звільнили з посади директора департаменту ЖКГ ЛОДА 1 березня. Він розповів, що експосадовець понад місяць не приходив на роботу. Він не брав відпустку й не оформляв лікарняний. Тож у ЛОДА створили спецкомісію, яка, проаналізувавши ситуацію, вирішила звільнити Романчука.

Він не прийшов на роботу, і у відділі кадрів відсутні лікарняні листки. На телефонні дзвінки не відповідає і не пояснює свою відсутність на роботі. Була створена комісія, яка склала відповідні акти й кілька днів тому його звільнили з посади,

– розповів Бучко.

Читайте також Взяв 20 тисяч гривень хабаря: на Львівщині судитимуть посадовця Держводагентства

У січні Романчук літав у Домінікану

Експосадовець відмовився коментувати своє звільнення. Проте він розповів, що з 16 січня перебуває у медзакладі, де лікується від ускладнень, які виникли внаслідок коронавірусу. Однак Романчук відмовився уточнити, у якій саме лікарні він перебуває.

"Я вже понад місяць перебуваю на лікарняному з ускладненнями після ковіду. Зараз коментувати нічого не можу, бо знаходжусь в стаціонарі. Мене табелюють в табелі як лікарняне у департаменті ЖКГ", – заявив експосадовець.

За інформацією ЗМІ, Романчук 18 січня вилетів з київського аеропорту "Бориспіль" у місто Ла-Романа у Домініканській Республіці. Експосадовець повернувся у столицю 31 січня. Сам Романчук не заперечує цієї інформації.

Я маю право відпочивати,

– підсумував експосадовець.

Бучко розповів, що у відділі кадрів ЛОДА немає лікарняних листків Романчука. Тож можна вважати, що експосадовець полетів за кордон у робочий час.

Цікаво! За декларацією Романчука, у 2019 році він заробив 385,4 тисячі гривень. Тобто в середньому його місячний дохід становить 32 тисячі гривень. На сайтах турфірм, якщо бронювати тур у Ла-Роману за кілька місяців наперед, 10-денна подорож коштуватиме від 50 тисяч гривень з людини.

Зверніть увагу У Львові 15-річний син ексрегіонала влаштував перегони на Porsche: епічне відео

Коротко про Назарія Романчука