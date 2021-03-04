Засмагав у Домінікані: посадовця ЛОДА звільнили з роботи за прогули
У Львові звільнили за прогули директора розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації Назарія Романчука. Він близько місяця не з'являвся на роботі й ніяк не пояснив своєї відсутності.
Джерело:ZAXID.NET
Романчук пропрацював у ЛОДА понад 15 років. Експосадовець розповів, що з 16 січня перебуває на лікарняному.
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Експосадовець майже місяць не з'являвся на роботі
Заступник голови ЛОДА Юрій Бучко підтвердив, що Романчука звільнили з посади директора департаменту ЖКГ ЛОДА 1 березня. Він розповів, що експосадовець понад місяць не приходив на роботу. Він не брав відпустку й не оформляв лікарняний. Тож у ЛОДА створили спецкомісію, яка, проаналізувавши ситуацію, вирішила звільнити Романчука.
Він не прийшов на роботу, і у відділі кадрів відсутні лікарняні листки. На телефонні дзвінки не відповідає і не пояснює свою відсутність на роботі. Була створена комісія, яка склала відповідні акти й кілька днів тому його звільнили з посади,
– розповів Бучко.
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У січні Романчук літав у Домінікану
Експосадовець відмовився коментувати своє звільнення. Проте він розповів, що з 16 січня перебуває у медзакладі, де лікується від ускладнень, які виникли внаслідок коронавірусу. Однак Романчук відмовився уточнити, у якій саме лікарні він перебуває.
"Я вже понад місяць перебуваю на лікарняному з ускладненнями після ковіду. Зараз коментувати нічого не можу, бо знаходжусь в стаціонарі. Мене табелюють в табелі як лікарняне у департаменті ЖКГ", – заявив експосадовець.
За інформацією ЗМІ, Романчук 18 січня вилетів з київського аеропорту "Бориспіль" у місто Ла-Романа у Домініканській Республіці. Експосадовець повернувся у столицю 31 січня. Сам Романчук не заперечує цієї інформації.
Я маю право відпочивати,
– підсумував експосадовець.
Бучко розповів, що у відділі кадрів ЛОДА немає лікарняних листків Романчука. Тож можна вважати, що експосадовець полетів за кордон у робочий час.
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Коротко про Назарія Романчука
- Назарій Романчук працював у ЛОДА з 2005 року – спочатку в управлінні промисловості та інфраструктури, пізніше – в управлінні економіки, а з 2009 – в управлінні ЖКГ.
- У грудні 2016 року тогочасний голова ЛОДА Олег Синютка призначив Романчука директором департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ.
- Романчук фігурує у кримінальному провадженні щодо вивезення сміття зі Львова.
- У червні 2017 року Львівська міськрада була змушена погодитися на вимогу Синютки про вивезення сміття з міста впродовж 2 років в обмін на виплату з міського бюджету 300 мільйонів гривень щороку.
- Аудитори Держаудитслужби виявили, що упродовж 2018 – 2019 років за вивезення сміття зі Львова ЛОДА отримувала з міського бюджету гроші, які не використовувала на його вивіз.
- З липня 2018 по червень 2019 року ЛОДА отримала зайвих 97 мільйонів гривень.
- Ще 39 мільйонів гривень облдержадміністрація отримала як виплату за вивезення сміття зі Львова на полігони у Чернігівській, Київській та Житомирській областях. Проте відходи утилізовували в межах Львівщини.
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