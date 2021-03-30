Вуличних музикантів та літніх майданчиків не буде: у Львові ввели додаткові обмеження

У Львові 30 березня посилили карантинні обмеження. Зокрема, у місті заборонили роботу вуличних музикантів та літніх майданчиків.

У Львові дуже складна ситуація з коронавірусом. Тож, за рішенням міської комісії ТЕБ та НС, карантин у місті триватиме до 12 квітня.

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Вуличні музиканти та літні майданчики не працюватимуть

Міська комісія ТЕБ та НС ввела у Львові додаткові карантинні обмеження. Зокрема, транспорт перевели у режим спецперевезень, а в дитсадках працюватимуть лише чергові групи. Також у місті не працюватимуть змішані та непродовольчі ринки.

Щодо ринків – працюють виключно продовольчі ринки. Всі промислові ринки – закриті. Але ми бачимо маніпуляції, коли на промислових ринках є 2 – 3 лотки й кажуть, що вони продуктові. Такі ринки ми закриваємо,

– розповів міський голова Андрій Садовий.

Також додаткові карантинні обмеження стосуються вуличних музикантів та літніх майданчиків.

"Вуличні музиканти також не працюють. Роботу літніх майданчиків ми відтерміновуємо до 12 квітня. Ніяких вуличних музикантів, ніяких літніх майданчиків. Ми повинні зрозуміти – це наше з вами життя", – додав Садовий.



У Львові ввели додаткові карантинні обмеження / Фото ЛМР

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Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

У львівських лікарнях загалом є 1500 ліжок для хворих на коронавірус.

Станом на 30 березня в стаціонарах львівських медзакладів лікуються 1017 пацієнтів. У 940 людей є коронавірус, 68 – перебувають у реанімації, а 25 людей – підключені до апаратів ШВЛ.

У Львові планують облаштувати ще близько 1000 додаткових ліжок. Найбільше – у лікарні швидкої медичної допомоги.

На облаштування тимчасових госпіталів з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.

З 25 березня Львівщина перейшла у червону карантинну зону. Тож в області почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

Локдаун у місті продовжили до 12 квітня.

Громадський транспорт курсуватиме в режимі спецперевезень. Проїзд пільговиків тимчасово скасували.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу