Вуличних музикантів та літніх майданчиків не буде: у Львові ввели додаткові обмеження

Джерело:Львівська міськрада
У Львові 30 березня посилили карантинні обмеження. Зокрема, у місті заборонили роботу вуличних музикантів та літніх майданчиків.
У Львові дуже складна ситуація з коронавірусом. Тож, за рішенням міської комісії ТЕБ та НС, карантин у місті триватиме до 12 квітня.
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Міська комісія ТЕБ та НС ввела у Львові додаткові карантинні обмеження. Зокрема, транспорт перевели у режим спецперевезень, а в дитсадках працюватимуть лише чергові групи. Також у місті не працюватимуть змішані та непродовольчі ринки.
Щодо ринків – працюють виключно продовольчі ринки. Всі промислові ринки – закриті. Але ми бачимо маніпуляції, коли на промислових ринках є 2 – 3 лотки й кажуть, що вони продуктові. Такі ринки ми закриваємо,
– розповів міський голова Андрій Садовий.
Також додаткові карантинні обмеження стосуються вуличних музикантів та літніх майданчиків.
"Вуличні музиканти також не працюють. Роботу літніх майданчиків ми відтерміновуємо до 12 квітня. Ніяких вуличних музикантів, ніяких літніх майданчиків. Ми повинні зрозуміти – це наше з вами життя", – додав Садовий.
У Львові ввели додаткові карантинні обмеження / Фото ЛМР
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