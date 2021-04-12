У Львові досить тривожна ситуація з COVID-19. Тому міський штаб з протидії коронавірусу обговорив, у якому форматі львів'яни святкуватимуть Великдень та День міста.

Засідання міського штабу з протидії коронавірусу відбулось 12 квітня. На ньому обговорили питання вакцинації у Львові, святкування Великодня та Дня міста й запланували проведення засідання комісії з питань ТЕБ і НС.

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Святкування відбудуться не у звичному форматі

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що на засіданні міського штабу обговорили низку важливих питань.

Зокрема ми запланували проведення комісії з питань ТЕБ і НС, де буде розглянуто протоколи щодо тих закладів, які грубо порушували карантин на вихідних. Це абсурд, коли більшість закладів виконують вимоги локдауну, а дехто їх суттєво порушує,

– зазначив посадовець.

Москаленко додав, що на засіданні також обговорили карантинні обмеження та їх вплив на ті події, які відбудуться найближчим часом – Великдень та День міста. Зокрема, на засіданні обговорили формат, у якому їх святкуватимуть.

"Зрозуміло, що це не буде звичний формат, без масових заходів, але впродовж тижня ми деталізуємо, яким чином це все буде відбуватися. В будь-якому випадку, буде дотримано всіх карантинних обмежень, адже Львів продовжує перебувати в червоній зоні", – зазначив заступник мера.

За словами посадовця, на засіданні також обговорили план вакцинації на цей тиждень. З 12 квітня мобільні бригади робитимуть щеплення від коронавірусу освітянам, водіям й усім тим, хто щодня контактує з великою кількістю людей. За словами Москаленка, протягом тижня у Львові планують повністю вакцинувати усіх охочих з цієї категорії.

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COVID-19 у Львові: коротко

Станом на 12 квітня в стаціонарах львівських медзакладів лікуються 1144 пацієнти з пневмоніями. З них 1094 людини – хворі на коронавірус, 66 – перебувають у реанімації, а 26 людей – підключені до апаратів ШВЛ.

Через збільшення кількості хворих, які потребують госпіталізації, міська влада вирішила збільшити резерв ліжкомісць до 2 тисяч.

На створення тимчасових госпіталів з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.

Згідно з рішенням державної комісії з питань ТЕБ та НС, з 25 березня Львівщина перейшла у червону зону. Тож тут почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

Через складну ситуацію з коронавірусом у Львові вирішили продовжити локдаун до 19 квітня.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу