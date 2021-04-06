Окружний адміністративний суд Києва 29 березня скасував розпорядження уряду щодо приєднання села Малехів до Львівської ОТГ. В ЛМР заявили, що це рішення не матиме жодних правових наслідків, адже його оскаржуватимуть в апеляції.

Малехівська сільська рада вимагала у суді скасування рішення уряду щодо приєднання Малехова до Львівської ОТГ. Позивачі заявляли, що приєднання не було добровільним.

До теми Київський окружний адмінсуд скасував приєднання Малехова до Львівської ОТГ

В ЛМР заявили, що рішення не матиме правових наслідків

За словами заступника міського голови Львова з містобудування Любомира Зубача, рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо Малехова не набуло законної сили. Його обов'язково оскаржуватимуть в апеляції.

Окружний адміністративний суд Києва в останні дні (і не лише!) "відзначився" цікавими рішеннями. Наприклад, визнав протиправним виявлення плагіату в роботах Сергія Шкарлета і незаконним – включення Малехівської територіальної громади до Львівської ОТГ,

– заявив Зубач.

Посадовець додав, що це рішення не буде мати жодних правових наслідків. Ліквідаційна комісія Малехівської сільської громади планує подати заяву про відмову від позову під час апеляційного розгляду справи.

Рішення ОАСК щодо Мелехова зазіхає на цілісність держави

Зубач зазначив, що, якщо почитати рішення суду, то всі аргументи зводяться до положень закону про добровільне об'єднання громад. Проте усі громади в Україні створили не за цим законом, а шляхом внесення змін до закону про місцеве самоврядування й наступних постанов Кабміну.

"В державі відбулася адміністративно-територіальна реформа, а не добровільне об’єднання. ОАСК скасовує адмінтерустрій? А це вже зазіхання на цілісність держави", – зазначив посадовець.

За словами Зубача, якщо теоретично припустити, що рішення ОАСК слід виконати, то у громадах почнеться безвладдя та хаос.

"У навколишніх громадах, які об’єдналися зі Львовом, вже немає ні сільських рад, ні бюджетів, ні повноважень. Тому якщо не Львів, тоді правовий вакуум, безвладдя та хаос. Хто в цьому зацікавлений?" – підсумував посадовець.

Цікаво! Рішенням Кабміну у травні 2020 року затвердили перспективний план формування територій громад Львівської області. До Львівської ОТГ увійшли Львів та ще 17 прилеглих населених пунктів.