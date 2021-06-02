Роботи з будівництва дороги поки не завершили. Там планують розв'язати проблему з водовідведенням.

До теми Вартість робіт – 420 мільйонів гривень: на Львівщині обвалилась нещодавно збудована дорога

На дорозі Бориня – Боберка відновлюють ремонтні роботи

Заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко розповів, дорогу Бориня – Боберка розпочали ремонтувати у 2020 році. Там облаштували 4 кілометри автошляху у вирівнювальному шарі. У зв'язку зі складною геологічною структурою ґрунту, роботи зупинили, щоб відкоригувати проєкт в частині водовідведення.

Там гірська частина території, де власне після зими збирається велика кількість води та необхідно розв'язати питання водовідведення,

– зазначив Бучко.

За його словами, 2 червня проведуть робочу нараду. Під час неї розроблять графік проведення робіт з ліквідації пошкодженого дорожнього полотна та продовження наступного ремонту. Посадовець наголосив, що об'єкт ще не здали в експлуатацію, відтак усі недоліки підрядник усуне за власні кошти.

За словами Бучка, ремонтні роботи на дорозі Бориня – Боберка підрядна організація "Онур" відновить завтра. У 2021 році на ремонт автошляху передбачили 50 мільйонів гривень.

"За ці кошти плануємо відремонтувати ще 5 кілометрів у вирівнювальному шарі. Окрім того, в межах проєкту "Мале карпатське коло" плануємо залучити додаткові кошти", – підсумував Бучко.

Зверніть увагу! У 2020 році розпочали асфальтування дороги Бориня – Боберка, яка є частиною Малого карпатського кола, що з'єднує Львівщину та Закарпаття. Роботи проводили від села Нижня Яблунька до села Бориня. Загальна вартість проєкту становить приблизно 420 мільйонів гривень.