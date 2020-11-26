Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив та передав на погодження ЛОДА схеми руху нових автобусів до сіл та міст, які увійшли до складу Львівської ОТГ. Проте облдержадміністарція їх не погодила.

Львівська ОТГ почне юридично діяти з 1 січня 2021 року. Щоб якісно сполучити Львів та села й міста, які увійшли до Львівської ОТГ, виконком мерії 2 жовтня затвердив нові схеми руху автобусів. Проте місто отримало на це відмову від ЛОДА, повідомила пресслужба Львівської міськради.

Читайте також У Львові запускають екологічні автобуси: як вони виглядають – фото, відео

У які міста та села мали їхати автобуси зі Львова

Виконавчий комітет ЛМР затвердив перелік та схеми маршрутів до міст та сіл, які входять до Львівської ОТГ. Відповідно, після прийняття рішення виконком звернувся до Львівської ОДА про погодження схеми руху автобусів.

Нові автобуси повинні були їхати:

у Гряду,

Малехів,

Волю Гамулецьку,

Великий Дорошів,

Зашків,

Великі й Малі Грибовичі,

Гамаліївку,

Малі Підліски,

Завадів,

Зарудці,

Ситихів,

Підрясне,

Рясне Руське,

Підбірці,

Дубляни.

Чому ЛОДА не погодила нові маршрути

На наш запит ми отримали відмову, аргументовану тим, що ми ще не маємо юридичних повноважень, а також, що в ОДА є підписані договори з перевізниками по цих напрямках, і вони не готові їх достроково розривати,

– розповів начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

Олеськів розповів, що управління транспорту ЛМР планує додатково спілкуватися з представниками ЛОДА. Посадовець сподівається, що вдасться домовитися з ЛОДА щодо певних напрямків.

"Маємо активний запит від мешканців села Підбірці, бо там немає хорошого сполучення. Відзначу, що по цьому маршруту ми ще в травні зверталися, але теж отримали відмову без аргументації", – додав Олеськів

До теми У Львові запустять новий тролейбус до Центрального автовокзалу: деталі маршруту

Управління транспорту ЛМР зверталось до Державтоінспекції

Олеськів розповів, що управління транспорту ЛМР також зверталось до Державтоінспекції, на яку посилається область. Проте місто й тут отримало відмову, яку аргументували тим, що спочатку потрібно мати погодження від області.

Зверніть увагу! 2 жовтня 2020 року виконком ЛМР прийняв рішення, яким затвердив схеми 9 маршрутів, які курсуватимуть до населених пунктів Львівської ОТГ. Далі схеми цих маршрутів повинні погодити в ЛОДА, й лише після цього вони можуть вступити в дію.