Локдаун є ефективним, – у ЛОДА пояснили, чому на Львівщині так багато хворих на COVID-19

На Львівщині значно зросла кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Тож 25 березня область перейшла у червону зону. Попри велику кількість нових хворих, у ЛОДА вважають, що локдаун є ефективним.

На Львівщині наразі триває суворий карантин. Проте, попри усі обмеження, в області щодня виявляють 1000 – 1600 нових хворих.

Актуально Коронавірус у Львові та області: знову понад 1,5 тисячі нових хворих за добу

Попри велику кількість хворих, ситуація в області стабільна

Жорсткий карантин на Львівщині триває з 25 березня. Проте кількість нових хворих за цей час не зменшилась. За словами директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ореста Чемериса, локдаун є абсолютно ефективним. Про це можна сказати через те, що кількість госпіталізованих на 100 тисяч населення та завантаженість ліжок не збільшується.

Щодо кількості госпіталізованих на 100 тисяч населення, ще 2 тижні тому у нас був поденний ріст по 4 – 5%, а зараз ми бачимо, що він коливається в межах 1 відсотка – від 73 до 74%. Це означає, що кількість госпіталізованих на 100 тисяч населення залишається, хоч і високому, але на одному рівні,

– зазначив посадовець.

Наразі у стаціонарах медзакладів області перебувають 3419 хворих, що становить 72,12 % від загальної кількості ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом.

"Щодо кількості завантажених ліжок маємо об'єктивний показник, що пацієнти хворіють, їх багато і перебіг є складний. Особливо це стосується людей молодого віку", – додав Чемерис.

Цікаво Львів очікує отримати партію вакцини Pfizer вже у травні, – Садовий

На Львівщині проводять багато ПЛР-тестів

На Львівщині 8 квітня коронавірус підтвердили у понад 1600 людей. У ЛОДА це пояснюють великою кількістю проведених ПЛР-тестів.

"За кількістю підтверджених (випадків – 24 канал), я хочу сказати, що однією з причин є нарощування темпів тестування у Львівській області. Якщо порахувати відсоток виявлених, то фактично кожен 2 – 3 ПЛР-тест є позитивним", – розповів Чемерис.

Посадовець зазначив, що ця цифра є високою, але "в цьому теж є позитив", адже в області виявляють багато безсимптомних хворих.

"Тобто ті, хто першочергово мають йти на самоізоляцію, щоб розірвати ланцюг поширення інфекції", – пояснив Чемерис.

Наразі Львівщина перебуває у червоній зоні . В області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу