Наразі Львівщина перебуває у червоній карантинній зоні. Проте у ЛОДА розповіли, що область зможе з неї вийти, якщо вдасться зберегти позитивну динаміку щодо кількості госпіталізованих пацієнтів з COVID-19.

На Львівщині дещо зменшилась кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Проте багато пацієнтів лікарень перебувають у важкому стані.

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Ситуація з коронавірусом на Львівщині дещо покращилась

Директор департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис розповів, що в області спостерігають зменшення госпіталізованих з COVID-19 – менш як 60 хворих на 100 тисяч жителів Львівщини.

Попри те, що кількість хворих об'єктивно зменшується, стан вже госпіталізованих пацієнтів залишається важким. Переважно це особи молодого віку, без супутніх патологій, усі – кисневозалежні,

– додав посадовець.

За словами Чемериса, наразі кількість ліжок для хворих на коронавірус у медзакладах Львівщини не змінилась. В області є понад 4,77 тисячі ліжкомісць, 90% з яких забезпечені киснем.

Зверніть увагу! Станом на 23 квітня, на коронавірус захворіли понад 126 тисяч жителів Львівщини. 3135 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19, а понад 94,54 тисячі людей одужали. В області 22 квітня коронавірус виявили у 926 людей.

Коли Львівщина зможе вийти з червоної зони

Чемерис зазначив, що на Львівщині показники, за якими визначають рівень епідемситуації, перебувають на межі норми. Кількість госпіталізованих протягом останніх 7 днів становить – 60%, а кількість пацієнтів на ліжках, забезпечених киснем, – 63,7%. Своєю чергою, критичний показник становить 65%. Отже, Львівщина зможе вийти з червоної зони, якщо вдасться зберегти позитивну динаміку госпіталізацій.

"Проте всі ми бачимо високу динаміку щоденних нових випадків захворювання, тому маємо дотримуватися правил карантину, особливо в період Великодніх свят", – додав посадовець.

Чемерис зазначив, що усім необхідно дотримуватись протиепідемічних норм – носити маску та уникати місць масових скупчень людей. Окрім цього, слід обмежитись у спілкуванні у період Великодніх свят, щоб не наражати на небезпеку себе та своїх близьких.

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