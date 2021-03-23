Локдаун на Львівщині продовжили до 6 квітня: карантинні обмеження посилили

Джерело:Львівська облдержадміністрація
Зважаючи на зростання кількості хворих на коронавірус, обласна комісія ТЕБ та НС продовжила локдаун на всій території області до 6 квітня. Також на Львівщині ввели додаткові карантинні обмеження.
Наразі Львівщина перебуває у помаранчевій карантинній зоні. Проте кількість випадків інфікування коронавірусом продовжує невпинно зростати.
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Обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій продовжила жорсткий карантин на території області до 6 квітня. Також з 23 березня до 6 квітня на Львівщині запровадили додаткові обмежувальні заходи.
У ЛОДА це пояснили тим, що органи місцевого самоврядування "фактично самоусунулися від виконання карантинних обмежень". Тож рішення комісії не потребує додаткового затвердження або схвалення органами місцевої влади та є обов'язковим до виконання.
Наша область перебуває в помаранчевій зоні. Однак останніми днями спостерігаємо суттєве погіршення епідемситуації. Кожного дня виявляємо понад тисячу хворих на коронавірус. Росте кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації,
– розповів голова ЛОДА Максим Козицький.
За словами посадовця обласна комісія ввела додаткові заходи до тих, які визначені для помаранчевої зони. Козицький підсумував, що посилення карантинних обмежень – це єдина можливість знизити хвилю коронавірусу і допомогти медикам.
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На всій території Львівщині заборонена робота:
Обласна комісія ТЕБ та НС доручила Поліції та Держпродспоживслужбі посилити контроль за дотриманням протиепідемічних обмежень на території Львівщини. Дотримання карантинних обмежень повинні забезпечити голови райдержадміністрацій, міські, селищні та сільські голови.