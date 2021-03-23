Локдаун на Львівщині продовжили до 6 квітня: карантинні обмеження посилили

Зважаючи на зростання кількості хворих на коронавірус, обласна комісія ТЕБ та НС продовжила локдаун на всій території області до 6 квітня. Також на Львівщині ввели додаткові карантинні обмеження.

Наразі Львівщина перебуває у помаранчевій карантинній зоні. Проте кількість випадків інфікування коронавірусом продовжує невпинно зростати.

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Кожного дня на Львівщині виявляють понад тисячу хворих

Обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій продовжила жорсткий карантин на території області до 6 квітня. Також з 23 березня до 6 квітня на Львівщині запровадили додаткові обмежувальні заходи.

У ЛОДА це пояснили тим, що органи місцевого самоврядування "фактично самоусунулися від виконання карантинних обмежень". Тож рішення комісії не потребує додаткового затвердження або схвалення органами місцевої влади та є обов'язковим до виконання.

Наша область перебуває в помаранчевій зоні. Однак останніми днями спостерігаємо суттєве погіршення епідемситуації. Кожного дня виявляємо понад тисячу хворих на коронавірус. Росте кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації,

– розповів голова ЛОДА Максим Козицький.

За словами посадовця обласна комісія ввела додаткові заходи до тих, які визначені для помаранчевої зони. Козицький підсумував, що посилення карантинних обмежень – це єдина можливість знизити хвилю коронавірусу і допомогти медикам.

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На всій території Львівщині заборонена робота:

закладів громадського харчування – бари, ресторани, кафе тощо. Проте дозволені здійснення адресної доставки замовлень та видача замовлень на винос;

– бари, ресторани, кафе тощо. Проте дозволені здійснення адресної доставки замовлень та видача замовлень на винос; торговельно-розважальних центрів та інших розважальних закладів;

та інших розважальних закладів; діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення. Однак в області дозволена діяльність банків, пошти, ветеринарних клінік, АЗС, салонів краси та майстерень за попереднім записом;

населення. Однак в області дозволена діяльність банків, пошти, ветеринарних клінік, АЗС, салонів краси та майстерень за попереднім записом; закладів культури та проведення культурних масових заходів . Водночас дозволені автоконцерти, автокінотеатри й робота історико-культурних заповідників;

. Водночас дозволені автоконцерти, автокінотеатри й робота історико-культурних заповідників; спортивних залів , фітнес-центрів, басейнів;

, фітнес-центрів, басейнів; проведення всіх масових заходів (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших), крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту;

(розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших), крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту; діяльність закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11:00 до 6:00 години наступної доби. Дозволена робота лише під час сніданків та харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

та місць для харчування з 11:00 до 6:00 години наступної доби. Дозволена робота лише під час сніданків та харчування в готельному номері за замовленням клієнтів; діяльність непродовольчих ринків .

. відвідування закладів освіти незалежно від форми власності. Проте рішення не стосується роботи дитсадків, інтернатів та молодших класів шкіл.

Обласна комісія ТЕБ та НС доручила Поліції та Держпродспоживслужбі посилити контроль за дотриманням протиепідемічних обмежень на території Львівщини. Дотримання карантинних обмежень повинні забезпечити голови райдержадміністрацій, міські, селищні та сільські голови.