Буде і ялинка, і дідух, і ярмарок, – Садовий розповів про локдаун у Львові
Львів ймовірно буде змушений піти на загальнонаціональний локдаун у січні. Однак остаточне рішення буде ухвалюватись в кінці 2020 року.
У Львові вже скасували гучні святкування на новорічні свята. Однак мер міста Андрій Садовий в ефірі 24 каналу запевнив, що атмосферу свята для місцевих жителів та гостей залишать.
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"Ми скасували всі гучні святкування. Хоча ялинка залишається і дідух будемо виносити, і різдвяний ярмарок буде працювати, але він буде повністю реформований. Стоятимуть різні будиночки в різних локаціях міста, щоб не було скупчень людей", – пояснив він.
Атмосфера буде, можна приїжджати прогулятись містом, випити доброї кави, але заходи безпеки будуть на найвищому рівні,
– сказав Садовий.
Та додав: "Локдаун вихідного дня у Львові показав малу ефективність. Щодо січня це, ймовірно, буде той крок, на який треба буде піти в рамках країни".
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Локдаун в Україні: що відомо
- Влада країни неодноразово порушувала питання введення в Україні локдауну.
- Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошував, що жорсткі обмеження введуть, якщо добова кількість заражених становитиме 30 тисяч людей.
- Зараз в Кабміні заговорили про так званий "інтелектуальний локдаун" – обмеження діятимуть відповідно до ситуації в регіонах.
- Локдаун ймовірно не запровадять до кінця 2020 року. Однак є велика ймовірність, що Україна повернеться до жорстких обмежень у січні.
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