Львів ймовірно буде змушений піти на загальнонаціональний локдаун у січні. Однак остаточне рішення буде ухвалюватись в кінці 2020 року.

У Львові вже скасували гучні святкування на новорічні свята. Однак мер міста Андрій Садовий в ефірі 24 каналу запевнив, що атмосферу свята для місцевих жителів та гостей залишать.

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"Ми скасували всі гучні святкування. Хоча ялинка залишається і дідух будемо виносити, і різдвяний ярмарок буде працювати, але він буде повністю реформований. Стоятимуть різні будиночки в різних локаціях міста, щоб не було скупчень людей", – пояснив він.

Атмосфера буде, можна приїжджати прогулятись містом, випити доброї кави, але заходи безпеки будуть на найвищому рівні,

– сказав Садовий.

Та додав: "Локдаун вихідного дня у Львові показав малу ефективність. Щодо січня це, ймовірно, буде той крок, на який треба буде піти в рамках країни".

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