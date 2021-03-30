Локдаун у Львові продовжили до 12 квітня
У Львові ухвали рішення продовжити посилений карантин до 12 квітня. Частину обмежень зроблять жорсткішими та призупинять роботу кількох підприємств.
Джерело:Телеграм-канал Андрія Садового
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Він посилається на відповідне рішення комісії надзвичайних ситуацій. Її засідання відбулось 30 березня.
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Що передбачає продовження посиленого карантину
- Транспорт має перейти в режим спецперевезень. Це означає, що представники всіх пільгових категорій будуть повинні платити за проїзд;
- Усі дитячі садочки працюватимуть у режимі чергових груп для дітей, батьки яких працюють.
- Школярі продовжать навчатися в дистанційному режимі.
- Магазини непродовольчої групи та будівельних товарів можуть працювати тільки на виніс та за попереднім замовленням.
- Непродовольчі ринки, а також змішані ринки мають бути зачиненими.
- Відкриття літніх майданчиків у закладах відтерміновується до 12 квітня.
- Проведення будь-яких масових заходів заборонене.
- Усі заклади харчування мають працювати на виніс і адресну доставку.
Які підприємства перестануть працювати
За окремим поданням від правоохоронців комісія призупиняє роботу деяких закладів. За порушення карантинних обмежень не працюватимуть:
- Будівельний гіпермаркет "Епіцентр" на вулиці Богдана Хмельницького, 188;
- Магазин косметики та побутової хімії EVA на проспекті Чорновола, 1;
- Фастфуд McDonald's на проспекті Шевченка, 7;
- Паб "Братиська" на вулиці Січових Стрільців, 3;
- Бар "Гребуче Ябко" на вулиці Староєврейська, 20;
- Ресторан YOKI на вулиці Гнатюка, 12а;
- Нічний клуб Malevych на проспекті Чорновола, 2.
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