У Львові ухвали рішення продовжити посилений карантин до 12 квітня. Частину обмежень зроблять жорсткішими та призупинять роботу кількох підприємств.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Він посилається на відповідне рішення комісії надзвичайних ситуацій. Її засідання відбулось 30 березня.

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Що передбачає продовження посиленого карантину

Транспорт має перейти в режим спецперевезень. Це означає, що представники всіх пільгових категорій будуть повинні платити за проїзд;

Усі дитячі садочки працюватимуть у режимі чергових груп для дітей, батьки яких працюють.

Школярі продовжать навчатися в дистанційному режимі.

Магазини непродовольчої групи та будівельних товарів можуть працювати тільки на виніс та за попереднім замовленням.

Непродовольчі ринки, а також змішані ринки мають бути зачиненими.

Відкриття літніх майданчиків у закладах відтерміновується до 12 квітня.

Проведення будь-яких масових заходів заборонене.

Усі заклади харчування мають працювати на виніс і адресну доставку.

Які підприємства перестануть працювати

За окремим поданням від правоохоронців комісія призупиняє роботу деяких закладів. За порушення карантинних обмежень не працюватимуть:

Будівельний гіпермаркет "Епіцентр" на вулиці Богдана Хмельницького, 188;

Магазин косметики та побутової хімії EVA на проспекті Чорновола, 1;

Фастфуд McDonald's на проспекті Шевченка, 7;

Паб "Братиська" на вулиці Січових Стрільців, 3;

Бар "Гребуче Ябко" на вулиці Староєврейська, 20;

Ресторан YOKI на вулиці Гнатюка, 12а;

Нічний клуб Malevych на проспекті Чорновола, 2.

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