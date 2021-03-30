Локдаун у Львові продовжили до 12 квітня

У Львові ухвалили рішення продовжити посилений карантин до 12 квітня. Частину обмежень зроблять жорсткішими та призупинять роботу кількох популярних закладів.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Він посилається на відповідне рішення комісії надзвичайних ситуацій. Її засідання відбулось 30 березня.

До теми Львівські медики закликають продовжити жорсткий карантин до кінця квітня

Що передбачає продовження посиленого карантину

Транспорт має перейти в режим спецперевезень. Це означає, що будуть перевозити лише представників сфер, які забезпечують життєдіяльність міста (лікарі, працівники соціальних служб, банків, продуктових магазинів та інші).

Усі дитячі садочки працюватимуть у режимі чергових груп для дітей, батьки яких працюють.

Школярі продовжать навчатися дистанційно.

Непродовольчі та будівельні магазини можуть працювати тільки на винос та за попереднім замовленням.

Непродовольчі, а також змішані ринки зачиняють.

Відкриття літніх майданчиків у закладах відтерміновується щонайменше до 12 квітня.

Проведення будь-яких масових заходів заборонено.

Усі заклади харчування мають працювати на винос та адресну доставку.

Які заклади перестануть працювати

За окремим поданням від правоохоронців комісія призупиняє роботу деяких закладів. За порушення карантинних обмежень не працюватимуть:

будівельний гіпермаркет "Епіцентр" на вулиці Богдана Хмельницького, 188;

магазин косметики та побутової хімії Eva на проспекті Чорновола, 1;

фастфуд McDonald's на проспекті Шевченка, 7;

паб "Братиська" на вулиці Січових Стрільців, 3;

бар "Гребуче Ябко" на вулиці Староєврейська, 20;

ресторан Yoki на вулиці Гнатюка, 12а;

нічний клуб "Малевич" на проспекті Чорновола, 2.