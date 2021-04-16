Станом на 16 квітня міські лікарні у Львові завантажені на 63%. Ситуація залишається тривожною, тому локдаун у місті вирішили продовжити до 4 травня.

Водночас міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила рішення ліквідувати деякі карантинні обмеження. Зокрема, школярі 1 – 4 класів повернуться за парти.

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Мер Львова Андрій Садовий закликав не сприймати ці заходи, як зелене світло, або тим більше завершення карантину.

Політик зізнався, що йому дуже тривожно щоранку відкривати статистику госпіталізацій. Вона залишається дуже невтішною.

Люди потрапляють в лікарні у важкому стані. Не нехтуйте карантинними правилами. Ніхто не хоче зробити комусь зла. Це все вимушені обмеження, які кожного дня рятують життя,

– наголосив Садовий.

Які карантинні обмеження скасують

З 19 квітня за парти повертаються учні 1 – 4 класів;

з 19 квітня непродовольчі ринки можуть відновити свою роботу за окремим протоколом;

окрім того, починають роботу літні майданчики та тераси закладів громадського харчування.

"Але все це зі строгим дотриманням усіх карантинних вимог! Порушників закриємо в той же день", – наголосив Садовий.

Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

У Львові з початку пандемії на коронавірус захворіли понад 121 тисяча людей. На жаль, 2925 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте понад 88,72 тисячі людей одужали.

Лабораторії 15 квітня провели 2442 ПЛР-тести. Коронавірус підтвердили у 1365 жителів області.

Згідно з рішенням державної комісії з питань ТЕБ та НС, 25 березня Львівщина перейшла у червону зону. Наразі в області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

Міський голова Андрій Садовий розповів, що локдаун дав певний результат, адже медична система не дала збій.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу