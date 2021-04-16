Локдаун у Львові продовжили до 4 травня

Джерело:Телеграм Андрія Садового
Станом на 16 квітня міські лікарні у Львові завантажені на 63%. Ситуація залишається тривожною, тому локдаун у місті вирішили продовжити до 4 травня.
Водночас міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила рішення ліквідувати деякі карантинні обмеження. Зокрема, школярі 1 – 4 класів повернуться за парти.
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Мер Львова Андрій Садовий закликав не сприймати ці заходи, як зелене світло, або тим більше завершення карантину.
Політик зізнався, що йому дуже тривожно щоранку відкривати статистику госпіталізацій. Вона залишається дуже невтішною.
Люди потрапляють в лікарні у важкому стані. Не нехтуйте карантинними правилами. Ніхто не хоче зробити комусь зла. Це все вимушені обмеження, які кожного дня рятують життя,
– наголосив Садовий.
"Але все це зі строгим дотриманням усіх карантинних вимог! Порушників закриємо в той же день", – наголосив Садовий.
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