Локдаун у Львові: рейдові групи перевіряють дотримання жорсткого карантину

Львів з 19 березня перебуває у червоній зоні карантину. За тим, як місто дотримується всіх жорстких обмежень стежать спеціально створені моніторингові групи.

Через посилення карантину у Львові припинили роботу торгові центри, працюють лише аптеки, продуктові та зоомагазини. Заклади харчування обслуговують клієнтів лише на виніс. Більше про це – читайте далі.

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До складу моніторингових груп входять представники:

районних адміністрацій;

Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

муніципальної варти;

поліції.

Ситуація на ринках Львова

Захисні екрани, продавці у масках та рукавичках, дистанція – цих карантинних правил на Галицькому ринку дотримуються вже цілий рік.

Продавці відзначили, що після введення локдауну не помітили якихось змін. Мовляв, покупців на ринках не стало менше.

Продукти працівники ретельно ховають за плівку. Однак подекуди на прилавках немає антисептиків. Відтак представники моніторингових груп нагадують їм про це.

Рейди пройшли у закладах харчування та ТРЦ

Також перевірка відбулась і в кав'ярнях. У центрі Львова всі вони намагаються не порушувати правила – відвідувачів всередині не приймають.



Моніторингові групи перевіряють дотримання карантинних обмежень / Скриншот з відео

В одному з торгових центрів міста магазини з одягом зачинені. Працює лише продуктовий супермаркет, тож суттєвих порушень перевірка не виявила.

Виявили незначні порушення, де муніципальна варта писала попередження. Мається на увазі, що на ринку деякі продукти не закриті плівкою. Але люди зразу усували і накривали продукти,

– розповіла заступниця голови Галицької райадміністрації Галина Бачинська.

Серед порушень, які виявили інші рейдові групи, – робота магазинів, що продовжували працювати в торгових центрах.

Заступник начальника Нацполіції Львівщини Дмитро Міхалець повідомив, станом на 20 березня, поліція склала 19 адмінпротоколів.

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Моніторингова група зараз працює у посиленому режимі. З такими рейдами вони виходитимуть двічі на день.

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