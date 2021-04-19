У Львові продовжили локдаун до 4 травня. Міський голова Андрій Садовий розповів, що через зростання кількості хворих на коронавірус не можна допустити великого скупчення людей у церквах на Великдень. Освячення відбуватимуться за певним протоколом.

У Львові знову дещо погіршилась ситуація з коронавірусом. До стаціонарів львівських лікарень 18 квітня потрапили 39 людей.

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Як у Львові святкуватимуть Великдень

Садовий розповів, що наразі Львівська міська рада готує протокол, згідно з яким у місті відбуватиметься освячення під час Вербної неділі та Великодня.

За останні 2 дні ми знову бачимо ріст захворюваності. За вчора (18 квітня – 24 канал) в комунальні лікарні надійшли 39 людей, а виписали лише 8. Знову маємо зростаючу динаміку, наразі ситуація – непроста,

– зазначив мер.

Міський голова додав, що з отцями всіх конфесій Львова проводили онлайн-зустрічі щодо святкування Великодня. До обговорення долучались лікарі, які пояснювали складність ситуації з COVID-19. Медики розповіли, що хворі на коронавірус потрапляють до лікарень у дуже важкому стані.

"Відтак ми дійшли згоди щодо проведення освячень. Зараз ми розробляємо протокол, згідно з яким це все буде відбуватися: лише на відкритому повітрі, з дотримання великої дистанції між вірянами. Також священнослужителі дозволяють самостійно освятити великодні кошики вдома свяченою водою", – додав Садовий.

Міський голова зазначив, що не можна допустити, щоб багато людей зібралось в одному місці, адже через це зросте кількість хворих на коронавірус

"Духовенство це усвідомлює, отці розуміють свою відповідальність. Потрібно думати про свою безпеку, адже ми всі знаємо, що береженого Бог береже", – підсумував мер.

Зверніть увагу! Локдаун у Львові продовжили до 4 травня. Проте у місті дещо пом'якшили карантинні обмеження – відновили роботу початкових шкіл, дозволили встановлення літніх майданчиків та роботу непродовольчих ринків.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу