Червона зона на Львівщині: як у Львові курсуватиме громадський транспорт

Джерело:ZAXID.NET
За рішенням держкомісії ТЕБ та НС, Львів з 25 березня переходить у червону карантинну зону. Тож у місті почнуть діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки. Проте, чи курсуватиме громадський транспорт у межах Львова, вирішує міська комісія.
У Львівській міськраді вважають, що повна зупинка громадського транспорту може спричинити колапс в економіці міста. Тож транспорт поки курсуватиме без змін.
Актуально Львів у червоній зоні: які обмеження діятимуть у місті
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила не зупиняти громадський транспорт у Львові через офіційний перехід Львівщини у червону карантинну зону. Громадський транспорт у місті продовжить роботу у посиленому карантинному режимі.
Червона зона дає можливість містам самостійно приймати рішення щодо роботи громадського транспорту. Наразі ми не будемо готові його зупиняти, бо це буде колапс для економіки нашого міста, ми будемо суворо дотримуватись маскового режиму і сидячих місць,
– заявив мер Львова Андрій Садовий.
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Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу