Червона зона на Львівщині: як у Львові курсуватиме громадський транспорт

За рішенням держкомісії ТЕБ та НС, Львів з 25 березня переходить у червону карантинну зону. Тож у місті почнуть діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки. Проте, чи курсуватиме громадський транспорт у межах Львова, вирішує міська комісія.

У Львівській міськраді вважають, що повна зупинка громадського транспорту може спричинити колапс в економіці міста. Тож транспорт поки курсуватиме без змін.

Актуально Львів у червоній зоні: які обмеження діятимуть у місті

Як у Львові курсуватиме громадський транспорт

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила не зупиняти громадський транспорт у Львові через офіційний перехід Львівщини у червону карантинну зону. Громадський транспорт у місті продовжить роботу у посиленому карантинному режимі.

Червона зона дає можливість містам самостійно приймати рішення щодо роботи громадського транспорту. Наразі ми не будемо готові його зупиняти, бо це буде колапс для економіки нашого міста, ми будемо суворо дотримуватись маскового режиму і сидячих місць,

– заявив мер Львова Андрій Садовий.

В "Укрзалізниці" розповіли, що до 30 березня включно не обмежуватимуть висадку та посадку пасажирів у Львівській області. Проте заборону введуть, якщо впродовж тижня динаміка захворюваності на коронавірус погіршиться.

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Коротко про карантинні обмеження на Львівщині

За рішенням державної комісії ТЕБ і НС, з 25 березня Львівщина переходить у червону зону.

Отже, на території області буде заборонена робота закладів громадського харчування, крім здійснення адресної доставки замовлень та видачі замовлень на виніс.

Також заборонять роботу ТРЦ, розважальних закладів та діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення. Проте банки, пошти, ветеринарні клініки, АЗС, салони краси та майстерні працюватимуть за попереднім записом.

Львівські школярі продовжуватимуть навчатись на дистанційному навчанні.

Садовий також закликав роботодавців перевести працівників на дистанційний формат роботи



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу