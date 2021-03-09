Протягом доби 8 березня до львівських лікарень потрапили 34 хворих на коронавірус. За словами мера Львова Андрія Садового, така динаміка насторожує, тож у місті можуть ввести локдаун.

У Львові 9 березня відбулось засідання комісії з питань ТЕБ та НС. Одним з рішень, яке ухвалила комісія, було збільшення кількості ліжок для хворих на коронавірус.

До теми Коронавірус у Львові: скільки хворих та яка ситуація у лікарнях

У Львові можуть ввести локдаун

Садовий під час ранкового ефіру на радіо "Люкс FM" розповів, що не виключає різкого збільшення кількості хворих на коронавірус. Адже, за словами медиків, ця хвиля вірусу є дуже агресивною.

До львівських лікарень щодня потрапляє близько 30 нових пацієнтів з COVID-19. Мер розповів, що ситуація з коронавірусом досить тривожна, тому міська влада буде змушена приймати досить непрості рішення.

Щодо локдауну, тому думаю, що він цілком можливий. Зараз локдаун є на Франківщині, Закарпатті, Чернівецькій області. Також схожа ситуація є у світі: Естонія пішла на локдаун, в деяких країнах вже немає де лікувати хворих,

– додав Садовий.

За словами міського голови, хвиля вірусу поступово заповнює Львівщину, тому місто наразі перебуває "на порозі дуже непростих рішень".

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У лікарнях збільшать кількість ліжок для хворих на COVID-19

За словами Садового, станом на 9 березня у Львові є 1,3 тисячі ліжок для хворих на коронавірус, з яких 534 – вже заповнені.

Резерв є, але не можна спрогнозувати, скільки хворих буде надходити щодоби. Така ж непроста ситуація в обласних лікарнях. Тому ми вирішили збільшити резерв ще на 700 ліжкомісць, тобто дійти до 2 тисяч ліжок для "ковідних" хворих,

– додав мер.

Садовий розповів, що ліжка облаштовуватимуть у Львівській лікарні швидкої допомоги та у 8 міській лікарні. Залучать також поліклініки міста. За словами мера, комісія огляне поліклініки на вулицях Пасічній, Виговського, Симоненка, Мазепи та на Сихові.

"На базі цих медзакладів мають створити додатковий резерв ліжок. Базово обрали 8 лікарню і лікарню швидкої допомоги, бо там є відділення реанімації", – підсумував Садовий.

Зверніть увагу! У Львові триває вакцинація медиків, які лікують хворих на коронавірус. Щеплення лікарям проводять члени мобільної бригади 2 міської поліклініки, які пройшли відповідне навчання в Києві.



Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу