Садовий розповів, що працюватиме в локдаун у Львові
У Львові через ріст захворюваності ввели жорсткі обмеження з 19 до 28 березня. Андрій Садовий заявив, що працюватиме транспорт, продуктові магазини, ринки та дитячі садочки. Але за умови дотримання карантинних вимог.
Джерело:24 канал
Епідеміологічна ситуація у Львові викликає занепокоєння. Щоби призупинити ріст захворюваності, ввели низку обмежень в місті.
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Що працюватиме у Львові
У великих маркетах та молах працюватимуть виключно продуктові магазини.
Кафе та ресторани – тільки на винос.
Ринки з жорсткими обмеженнями. Їх мають обладнати окремими входами та виходами, щоб уникнути скупчення людей. Андрій Садовий зазначив, що ситуацію на ринках контролюватимуть ретельно.
Відповідальність персональна – перших керівників та власників. Якщо будуть порушення – ми просто цей ринок закриємо,
– пояснив мер міста.
Голова Львівської ОТГ зазначив, що дитячі садочки поки не закриватимуть.
Транспорт теж працюватиме – з дотриманням маскового режиму.
Громадський транспорт працює, тому що нам треба перевозити медиків і тих людей, що працюють на підприємствах. І велике прохання до всіх львів’ян з розумінням поставитися до ситуації та максимально обмежити всі контакти,
– зазначив Садовий.
Свою роботу продовжать спортзали, басейни та перукарні за попереднім записом.
Мер міста пояснив, що у Львові вже намагалися закрити салони краси, перукарні та спортзали, але вони продовжували працювати. Тому вирішили офіційно дозволити їм працювати, але посилити контроль над їхньою роботою.
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