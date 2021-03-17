Садовий розповів, що працюватиме в локдаун у Львові

У Львові через ріст захворюваності ввели жорсткі обмеження з 19 до 28 березня. Андрій Садовий заявив, що працюватиме транспорт, продуктові магазини, ринки та дитячі садочки. Але за умови дотримання карантинних вимог.

Епідеміологічна ситуація у Львові викликає занепокоєння. Щоби призупинити ріст захворюваності, ввели низку обмежень в місті.

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Що працюватиме у Львові

У великих маркетах та молах працюватимуть виключно продуктові магазини.

Кафе та ресторани – тільки на винос.

Ринки з жорсткими обмеженнями. Їх мають обладнати окремими входами та виходами, щоб уникнути скупчення людей. Андрій Садовий зазначив, що ситуацію на ринках контролюватимуть ретельно.

Відповідальність персональна – перших керівників та власників. Якщо будуть порушення – ми просто цей ринок закриємо,

– пояснив мер міста.

Голова Львівської ОТГ зазначив, що дитячі садочки поки не закриватимуть.

Транспорт теж працюватиме – з дотриманням маскового режиму.

Громадський транспорт працює, тому що нам треба перевозити медиків і тих людей, що працюють на підприємствах. І велике прохання до всіх львів’ян з розумінням поставитися до ситуації та максимально обмежити всі контакти,

– зазначив Садовий.

Свою роботу продовжать спортзали, басейни та перукарні за попереднім записом.

Мер міста пояснив, що у Львові вже намагалися закрити салони краси, перукарні та спортзали, але вони продовжували працювати. Тому вирішили офіційно дозволити їм працювати, але посилити контроль над їхньою роботою.