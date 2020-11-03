Лоукостер SkyUp відкриває прямий рейс Львів – Стамбул: що відомо
Український лоукостер SkyUp з 18 грудня відкриває пряме авіасполучення зі Львова до Стамбула. Квитки на рейс вже можна забронювати на сайті компанії.
Рейси виконуватимуть двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. Зі Стамбула до Львова літак летітиме близько години. Про це повідомила пресслужба SkyUp.
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Коли відкриють рейс до Стамбула
Літаки лоукостера почнуть літати зі Львова до Стамбула з 18 грудня. Авіасудно прибуватиме в новий аеропорт "Стамбул".
Продаж квитків вже стартував на сайті компанії. Вартість польоту зі Львова до Стамбула коштує від 1456 гривень без багажу.
Коротко про те, що потрібно для вильоту в Стамбул
З 1 липня 2020 року Туреччина дозволила українцям в’їзд без обов'язкового ПЛР-тестування та самоізоляції. Наразі для подорожі до Стамбула потрібно мати такі документи:
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон або паспорт України у вигляді ID-картки.
- Поліс медстрахування, який покриває витрати на лікування Covid-19 на території Туреччини.
Якщо у пасажира виявлять симптоми COVID-19, йому безкоштовно зроблять ПЛР-тест в аеропорту.
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