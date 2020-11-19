Авіакомпанія SkyUp влаштувала розпродаж квитків зі Львова до Стамбула. Продажі розпочались 18 листопада й триватимуть всього 2 дні.

Кількість квитків за акційною ціною – обмежена. Найдешевший квиток з Львова до Стамбула коштує всього 533 гривні. Про це повідомила пресслужба авіакомпанії SkyUp.

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Коли та за скільки можна полетіти зі Львова до Стамбула

Продажі квитків за акційною ціною триватимуть з 18 до 20 листопада. Кількість акційних квитків обмежена.

За акційною ціною можна купити квитки на рейси, які виконуватимуть з 18 грудня 2020 року до 1 березня 2021 року, за виключенням рейсів у період новорічних та різдвяних свят – з 25 грудня до 4 січня.

Рейси виконуватимуть щопонеділка та щоп'ятниці. Квитки можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії.

Скільки коштують акційні квитки

Львів – Стамбул – 533 гривні без багажу та 1 095 гривень з багажем;

Стамбул – Львів – 797 гривень без багажу та 1 359 гривень з багажем.

Зверніть увагу! На рейсах Львів – Стамбул компанія збільшила норми одиниці багажу до 32 кілограмів, замість звичайних 23 кілограмів.

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