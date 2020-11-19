Лоукостер SkyUp влаштував розпродаж квитків на рейс Львів – Стамбул
Авіакомпанія SkyUp влаштувала розпродаж квитків зі Львова до Стамбула. Продажі розпочались 18 листопада й триватимуть всього 2 дні.
Кількість квитків за акційною ціною – обмежена. Найдешевший квиток з Львова до Стамбула коштує всього 533 гривні. Про це повідомила пресслужба авіакомпанії SkyUp.
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Коли та за скільки можна полетіти зі Львова до Стамбула
Продажі квитків за акційною ціною триватимуть з 18 до 20 листопада. Кількість акційних квитків обмежена.
За акційною ціною можна купити квитки на рейси, які виконуватимуть з 18 грудня 2020 року до 1 березня 2021 року, за виключенням рейсів у період новорічних та різдвяних свят – з 25 грудня до 4 січня.
Рейси виконуватимуть щопонеділка та щоп'ятниці. Квитки можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії.
Скільки коштують акційні квитки
- Львів – Стамбул – 533 гривні без багажу та 1 095 гривень з багажем;
- Стамбул – Львів – 797 гривень без багажу та 1 359 гривень з багажем.
Що потрібно знати про подорож до Стамбула
- Туреччина дозволила українцям в’їзд без обов'язкового ПЛР-тестування на коронавірус з 1 липня 2020 року.
- Для подорожі до Туреччини потрібно мати закордонний паспорт або паспорт громадянина України у вигляді ID-картки та поліс медстрахування, який покриває витрати на лікування від коронавірусу у Туреччині. Його можна придбати онлайн, у туроператора або в аеропорту.
- В турецькому аеропорту безкоштовно проводять ПЛР-тест пасажирам, у яких є симптоми коронавірусу.
- Перед польотом до Туреччини обов'язково потрібно перевіряти актуальні правила в’їзду і відпочинку, бо вони можуть змінюватись.
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