Лоукостер Wizz Air скасував низку авіарейсів зі Львова та ще 4 міст: список напрямків
Авіакомпанія Wizz Air скасувала 7 напрямків зі Львова, Києва, Запоріжжя, Одеси та Харкова. Проте лоукостер переніс частину рейсів на березень 2021 року
Зокрема угорський лоукостер скасував зі Львова 2 рейси – до Копенгагена та Гамбурга. У січні та лютому літаки Wizz Air курсуватимуть лише в Лондон, Дортмунд та Пардубіце. Про це повідомив Lowcost UA.
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Які напрямки скасував Wizz Air
Угорський лоукостер Wizz Air скасовує 7 рейсів із Львова, Києва, Запоріжжя та Харкова. На січень – лютий 2021 року компанія також скасувала більшість напрямків з українських міст. Зокрема, з Києва скасують 12 напрямків, зі Львова – 10, а з Харкова – 6. Відновити ці рейси планують у березні 2021 року.
Натомість у січні та лютому Wizz Air планує виконувати рейси з Києва та Львова за 16 напрямками. Зокрема зі Львова виконуватимуть польоти у Дортмунд, Лондон та Пардубіце. Своєю чергою, з Києва авіасудна компанії літатимуть у Відень, Біллунн, Копенгаген, Вільнюс, Берлін, Дортмунд, Меммінген, Лондон, Варшаву, Вроцлав, Гданськ, Братиславу та Пардубіце.
Які напрямки Wizz Air скасував зі Львова
У січні та лютому 2021 року літаки Wizz Air курсуватимуть лише в Лондон, Дортмунд та Пардубіце.
- Львів – Лісабон – старт польотів компанія перенесла на 3 березня;
- Львів – Вільнюс – скасували усі рейси з 3 січня до 29 березня, проте рейси 27 грудня та 3 січня виконають;
- Львів – Братислава – скасували усі рейси з 9 січня до 30 березня, але рейси 2 та 9 січня виконають;
- Львів – Вроцлав – скасували рейси з 10 січня по 3 березня. Рейси 27, 30 грудня, та 3, 6, 10 січня виконають;
- Львів – Мілан – скасували рейси з 11 січня по 1 березня. Виконають рейси 26, 29 грудня, та 2, 9, 11 січня;
- Львів – Катовіце – скасували рейси з 11 січня по 1 березня, але рейси 28 грудня, та 4, 8, 11 січня виконають;
- Львів – Щецин – скасували усі рейси 12 січня до 29 березня. Виконають рейси 4 та 12 січня;
- Львів – Рим – скасували рейси з 13 січня по 3 березня, але 27, 30 грудня, та 3, 10, 13 січня польоти здійсняться;
- Львів – Берлін – скасували рейси з 15 січня по 1 березня. Рейси виконають 28 грудня, та 4, 8, 11, 15 січня;
- Львів – Ґданськ – скасували рейси з 17 січня по 4 березня, але польоти здійсняться 27, 31 грудня, та 3, 10, 17 січня.
Також з системи бронювання лоукостера зникли напрямки Львів – Копенгаген та Львів – Гамбург. До 28 березня компанія скасувала усі рейси Львів – Будапешт та Львів – Біллунн. З 28 березня, ймовірно, запустять рейс Львів – Верона. А 30 березня польоти за напрямками Львів – Катанія, Львів – Ларнака та Львів – Таллінн перенесли.
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Які напрямки Wizz Air скасував з Києва
З системи бронювання компанії зник рейс Київ – Лейпциг. До березня лоукостер скасував рейси:
- до Гамбурга,
- Будапешта,
- Неаполя,
- Катовіце,
- Кельна,
- Кракова,
- Познані,
- Лісабона,
- Таллінна,
- Ларнака,
- також до 2 лютого Wizz Air не літатиме до Риги.
Проте за цими напрямками все ж відбудеться декілька перельотів у визначені дні. Старт рейсу Київ – Зальцбург перенесли на 6 лютого. Рейси з Києва до Риму, Мілану, Болоньї, Катанії, Ганноверу, Венеції, Афін, Салонік та Нюрнберга перенесли на кінець березня 2021.
Які напрямки Wizz Air скасував з Запоріжжя
Компанія скасувала 3 напрямки із Запоріжжя:
- Вільнюс,
- Краків,
- Гданськ.
В системі бронювання компанії на кінець березня доступні тільки 5 напрямків із Запоріжжя: до Вроцлава, Дортмунда, Відня, Будапешта та Мілану.
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Які напрямки Wizz Air скасував з Одеси
Є велика ймовірність, що у період зимової навігації Одеса залишиться без рейсів авіакомпанії Wizz Air. Наразі до 4 лютого лоукостер відклав рейси до Абу-Дабі. На кінець березня також перенесли польоти:
- до Венеції-Тревізо,
- Мілану,
- Риму,
- Берліну,
- Вроцлава,
- Ґданська,
- Катовіце,
- Братислави,
- Будапешту,
- Болоньї.
Які напрямки Wizz Air скасував зі Харкова
З Харкова у період зимової навігації літаки компанії Wizz Air літатимуть у деяких напрямках у кінці грудня та на початку січня. Зазначимо, що у листопаді з системи бронювання лоукостера зник рейс до Мілана.
До 29 березня компанія скасувала усі рейси Харків – Катовіце. Також на 30 березня перенесли рейси Харків – Таллінн, Харків – Будапешт та Харків – Венеція-Тревізо.
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