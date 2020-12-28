Авіакомпанія Wizz Air скасувала 7 напрямків зі Львова, Києва, Запоріжжя, Одеси та Харкова. Проте лоукостер переніс частину рейсів на березень 2021 року

Зокрема угорський лоукостер скасував зі Львова 2 рейси – до Копенгагена та Гамбурга. У січні та лютому літаки Wizz Air курсуватимуть лише в Лондон, Дортмунд та Пардубіце. Про це повідомив Lowcost UA.

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Які напрямки скасував Wizz Air

Угорський лоукостер Wizz Air скасовує 7 рейсів із Львова, Києва, Запоріжжя та Харкова. На січень – лютий 2021 року компанія також скасувала більшість напрямків з українських міст. Зокрема, з Києва скасують 12 напрямків, зі Львова – 10, а з Харкова – 6. Відновити ці рейси планують у березні 2021 року.

Натомість у січні та лютому Wizz Air планує виконувати рейси з Києва та Львова за 16 напрямками. Зокрема зі Львова виконуватимуть польоти у Дортмунд, Лондон та Пардубіце. Своєю чергою, з Києва авіасудна компанії літатимуть у Відень, Біллунн, Копенгаген, Вільнюс, Берлін, Дортмунд, Меммінген, Лондон, Варшаву, Вроцлав, Гданськ, Братиславу та Пардубіце.

Які напрямки Wizz Air скасував зі Львова

У січні та лютому 2021 року літаки Wizz Air курсуватимуть лише в Лондон, Дортмунд та Пардубіце.

Львів – Лісабон – старт польотів компанія перенесла на 3 березня;

Львів – Вільнюс – скасували усі рейси з 3 січня до 29 березня, проте рейси 27 грудня та 3 січня виконають;

Львів – Братислава – скасували усі рейси з 9 січня до 30 березня, але рейси 2 та 9 січня виконають;

Львів – Вроцлав – скасували рейси з 10 січня по 3 березня. Рейси 27, 30 грудня, та 3, 6, 10 січня виконають;

Львів – Мілан – скасували рейси з 11 січня по 1 березня. Виконають рейси 26, 29 грудня, та 2, 9, 11 січня;

Львів – Катовіце – скасували рейси з 11 січня по 1 березня, але рейси 28 грудня, та 4, 8, 11 січня виконають;

Львів – Щецин – скасували усі рейси 12 січня до 29 березня. Виконають рейси 4 та 12 січня;

Львів – Рим – скасували рейси з 13 січня по 3 березня, але 27, 30 грудня, та 3, 10, 13 січня польоти здійсняться;

Львів – Берлін – скасували рейси з 15 січня по 1 березня. Рейси виконають 28 грудня, та 4, 8, 11, 15 січня;

Львів – Ґданськ – скасували рейси з 17 січня по 4 березня, але польоти здійсняться 27, 31 грудня, та 3, 10, 17 січня.

Також з системи бронювання лоукостера зникли напрямки Львів – Копенгаген та Львів – Гамбург. До 28 березня компанія скасувала усі рейси Львів – Будапешт та Львів – Біллунн. З 28 березня, ймовірно, запустять рейс Львів – Верона. А 30 березня польоти за напрямками Львів – Катанія, Львів – Ларнака та Львів – Таллінн перенесли.

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Які напрямки Wizz Air скасував з Києва

З системи бронювання компанії зник рейс Київ – Лейпциг. До березня лоукостер скасував рейси:

до Гамбурга,

Будапешта,

Неаполя,

Катовіце,

Кельна,

Кракова,

Познані,

Лісабона,

Таллінна,

Ларнака,

також до 2 лютого Wizz Air не літатиме до Риги.

Проте за цими напрямками все ж відбудеться декілька перельотів у визначені дні. Старт рейсу Київ – Зальцбург перенесли на 6 лютого. Рейси з Києва до Риму, Мілану, Болоньї, Катанії, Ганноверу, Венеції, Афін, Салонік та Нюрнберга перенесли на кінець березня 2021.

Які напрямки Wizz Air скасував з Запоріжжя

Компанія скасувала 3 напрямки із Запоріжжя:

Вільнюс,

Краків,

Гданськ.

В системі бронювання компанії на кінець березня доступні тільки 5 напрямків із Запоріжжя: до Вроцлава, Дортмунда, Відня, Будапешта та Мілану.

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Які напрямки Wizz Air скасував з Одеси

Є велика ймовірність, що у період зимової навігації Одеса залишиться без рейсів авіакомпанії Wizz Air. Наразі до 4 лютого лоукостер відклав рейси до Абу-Дабі. На кінець березня також перенесли польоти:

до Венеції-Тревізо,

Мілану,

Риму,

Берліну,

Вроцлава,

Ґданська,

Катовіце,

Братислави,

Будапешту,

Болоньї.

Які напрямки Wizz Air скасував зі Харкова

З Харкова у період зимової навігації літаки компанії Wizz Air літатимуть у деяких напрямках у кінці грудня та на початку січня. Зазначимо, що у листопаді з системи бронювання лоукостера зник рейс до Мілана.

До 29 березня компанія скасувала усі рейси Харків – Катовіце. Також на 30 березня перенесли рейси Харків – Таллінн, Харків – Будапешт та Харків – Венеція-Тревізо.