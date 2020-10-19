Лоукостер Wizz Air відновив один рейс зі Львова: куди тепер можна полетіти
Угорський лоукостер Wizz Air відновив авіарейси зі Львова до польського Щецина. Туристам можна буде полетіти літаками компанії до Польщі щосуботи.
Мінімальна ціна за квиток на рейс Львів – Щецин становить 309 гривень. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба аеропорту "Щецин".
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Літаки лоукостера Wizz Air літатимуть з львівського аеропорту до Щецина щосуботи. Детальніше про відновлений авіарейс можна дізнатись на сайті компанії.
Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air скасувала понад 20 рейсів з України з листопада 2020 року. Відновити їх угорський лоукостер сподівається вже у грудні. Зокрема зі Львова скасували 4 рейси – до Вільнюса, Лісабона, Таллінна та Братислави.