Угорський лоукостер Wizz Air відновив авіарейси зі Львова до польського Щецина. Туристам можна буде полетіти літаками компанії до Польщі щосуботи.

Мінімальна ціна за квиток на рейс Львів – Щецин становить 309 гривень. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба аеропорту "Щецин".

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Літаки лоукостера Wizz Air літатимуть з львівського аеропорту до Щецина щосуботи. Детальніше про відновлений авіарейс можна дізнатись на сайті компанії.

Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air скасувала понад 20 рейсів з України з листопада 2020 року. Відновити їх угорський лоукостер сподівається вже у грудні. Зокрема зі Львова скасували 4 рейси – до Вільнюса, Лісабона, Таллінна та Братислави.

Зверніть увагу! Євросоюз ще не відкрив кордони для українців. Проте окремі категорії населення все ж можуть полетіти до Європи – іноземці, дипломати, українці, які мають робочу візу тощо.