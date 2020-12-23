Авіакомпанії Wizz Air та SkyUp оголосили про відновлення ще 4 напрямків зі Львова. Літаками лоукостерів можна буде полетіти у Італію, Словаччину, Францію та Чехію.

Авіакомпанії WizzAir та SkyUp продовжують відновлювати авіарейси до країн Європи. Зокрема, лоукостери відновили авіасполучення Львова з Братиславою, Парижем та Міланом. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів". До теми Wizz Air, Ryanair та SkyUp відновлять понад 20 напрямків зі Львова: куди можна полетіти взимку Які авіарейси відновила компанія Wizz Air Львів – Мілан Мальпенса. Авіарейси почали виконувати з 19 грудня. Літаки курсуватимуть двічі на тиждень – у вівторок і суботу.

Львів – Братислава. Старт польотів – 19 грудня. Рейси виконуватимуть 25, 5, 9, 12 та 16 січня.

Львів – Пардубіце. Старт авіарейсів відбувся 22 грудня. Перельоти відбуватимуться щовівторка. Які авіарейси відновила компанія SkyUp Airlines Львів – Париж Бове. Рейси почали виконувати з 22 грудня. З 19 січня літаки компанії курсуватимуть двічі на тиждень – у вівторок і п’ятницю.