Лоукостери Wizz Air та SkyUp відновили ще 4 авіарейси зі Львова: куди та коли можна полетіти
Авіакомпанії Wizz Air та SkyUp оголосили про відновлення ще 4 напрямків зі Львова. Літаками лоукостерів можна буде полетіти у Італію, Словаччину, Францію та Чехію.
Авіакомпанії WizzAir та SkyUp продовжують відновлювати авіарейси до країн Європи. Зокрема, лоукостери відновили авіасполучення Львова з Братиславою, Парижем та Міланом. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів".
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Які авіарейси відновила компанія Wizz Air
- Львів – Мілан Мальпенса. Авіарейси почали виконувати з 19 грудня. Літаки курсуватимуть двічі на тиждень – у вівторок і суботу.
- Львів – Братислава. Старт польотів – 19 грудня. Рейси виконуватимуть 25, 5, 9, 12 та 16 січня.
- Львів – Пардубіце. Старт авіарейсів відбувся 22 грудня. Перельоти відбуватимуться щовівторка.
Які авіарейси відновила компанія SkyUp Airlines
- Львів – Париж Бове. Рейси почали виконувати з 22 грудня. З 19 січня літаки компанії курсуватимуть двічі на тиждень – у вівторок і п’ятницю.
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