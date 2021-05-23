Садовий написав, що немає сенсу розвивати демократію, поки такі люди, як Олександр Лукашенко та Володимир Путін, "вільно займаються тероризмом".

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Сьогодні самопроголошений президент Білорусі (Олександр Лукашенко – 24 канал) підписав собі вирок,

– наголосив Садовий.

Мер Львова нагадав, що цьогоріч місто відмовилось від закупівлі білоруських автобусів, аби не співпрацювати з "режимом Лукашенка".

"Так сьогодні має зробити кожен. Тільки об’єднавшись, можемо захистити людей, які мають право на свободу", – написав чиновник.

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