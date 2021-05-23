Лукашенко підписав собі вирок, – Садовий про затримання Протасевича у Білорусі

Мер Львова Андрій Садовий відреагував на ситуацію в Білорусі, наголосивши, що весь цивілізований світ має відповісти на викрадення людини не просто "занепокоєнням", а жорсткими санкціями проти самопроголошеного президента.
Садовий написав, що немає сенсу розвивати демократію, поки такі люди, як Олександр Лукашенко та Володимир Путін, "вільно займаються тероризмом".
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Сьогодні самопроголошений президент Білорусі (Олександр Лукашенко – 24 канал) підписав собі вирок,
– наголосив Садовий.
Мер Львова нагадав, що цьогоріч місто відмовилось від закупівлі білоруських автобусів, аби не співпрацювати з "режимом Лукашенка".
"Так сьогодні має зробити кожен. Тільки об’єднавшись, можемо захистити людей, які мають право на свободу", – написав чиновник.
Затримання Протасевича у Білорусі: що треба знати
- Літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, 23 травня вимушено посадили у Мінську.
- Рейс начебто замінували, хоча вибухівки так і не знайшли. Повідомлення про потенційну небезпеку надійшло від білоруських диспетчерів.
- На борту був засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його зняли з рейсу та затримали.
- Журналісту загрожує до 15 років ув'язнення через кримінальні справи, порушені проти нього у Білорусі.
- Євросоюз розкритикував затримання Протасевича. Україна теж засудила інцидент, назвавши його атакою на свободу слова.
- До речі, пробувши 8 годин у Мінську, літак таки прибув до Вільнюса. Однак білоруська опозиція заявила, що 6 людей не вилетіли.