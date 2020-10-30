На Львівщині у Трускавці троє підлітків крали речі з автівок. Поліцейські повідомили їм про підозру. Тепер хлопцям загрожує в’язниця.

Підлітки "працювали" вночі. Наймолодшому зловмиснику лише 13 років. Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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У чому підозрюють підлітків

Правоохоронці підозрюють хлопців у 4 злочинах, які скоїли у серпні 2020 року.

Троє підлітків віком 13, 16 та 17 років "працювали" вночі – між 3 та 5 годинами ранку.

Хлопці проникали в автомобілі, які власники лишали на вулиці.

Підлітки викрадали з автівок автомагнітоли, інструменти, електронні ґаджети та інші речі.

Правоохоронці вилучили у хлопців усі викрадені речі як речові докази.

Що загрожує підліткам

Двом хлопцям віком 16 та 17 років слідчі повідомили про підозру у крадіжці. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 6 років за ґратами.

Правоохоронці також скерують у суд клопотання про застосування до 13-річного хлопця примусового виховного заходу, бо підліток на момент скоєння злочинів ще не досяг віку кримінальної відповідальності.

Наразі триває досудове розслідування.