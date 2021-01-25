В Україну 25 січня знов прийшло похолодання. Львів та область із самого ранку засипає рясним снігом. Він вже добряче припорошив доріжки та дахи будинків.

Синоптики попередили про хуртовини та шквальні пориви вітру у регіоні. 24 канал зібрав фото засніжених пейзажів Львова. Важливо Прогноз погоди на 25 січня: Україну накриють дощі з мокрим снігом Рятувальники у Львові закликали водії бути обережними на дорогах. Через мінусову температуру можливе замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні. Прогнозується, що сніг продовжуватиме йти до пізнього вечора. Сніг у Львові 25 січня 2021 / Фото 24 каналу Якою буде погода в Україні 25 січня У понеділок, 25 січня, буде похмурою та дощовою. Без парасольок не вдасться обійтись жителям жодного регіону в Україні. На Заході України стовпчики термометрів опустяться до 0...+4 градусів.

Без парасольок не вдасться обійтись жителям жодного регіону в Україні. На Заході України стовпчики термометрів опустяться до 0...+4 градусів. У всіх західних регіонах – дощ з мокрим снігом. Метеорологи попереджають про небезпечну ситуацію у високогір'ї Закарпаття та Івано-Франківщини. Через відлигу та хуртовини є загроза сходження лавин.