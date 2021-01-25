Львів рясно засипає снігом: чарівні фото

В Україну 25 січня знов прийшло похолодання. Львів та область із самого ранку засипає рясним снігом. Він вже добряче припорошив доріжки та дахи будинків.
Синоптики попередили про хуртовини та шквальні пориви вітру у регіоні. 24 канал зібрав фото засніжених пейзажів Львова.
Важливо Прогноз погоди на 25 січня: Україну накриють дощі з мокрим снігом
Рятувальники у Львові закликали водіїв бути обережними на дорогах. Через мінусову температуру можливе замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні.
Прогнозується, що сніг продовжуватиме йти до пізнього вечора.
Сніг у Львові 25 січня 2021 / Фото 24 каналу