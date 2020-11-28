У Львові 28 листопада випав перший сніг цього сезону. Лапатий снігопад могли спостерігати мешканці різних районів міста. Він тривав приблизно годину, але, на жаль, швидко розтанув.

Однак синоптики не виключають, що до вечора знов почнеться снігопад. Засніжені пейзажі Львова зібрав 24 канал.

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Станом на ранок 28 листопада температура у Львові коливалася у межах +1...-1 градус. Тому сніг швидко танув, падаючи на землю. Зауважимо, що це перший сніг у Львові восени 2020 року. 27 листопада у деяких районах міста також можна було побачити мокрий сніг, який радше був схожий на дощ.

Додамо, що протягом 22 листопада сніг випав аж у 9 областях України. Ним могли тішитися мешканці Чернігівщини, Київщини, Сумщини, Донеччини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, Луганщини, Харківщини та Полтавщини.

Зверніть ув агу! Погода в Україні в суботу, 28 листопада, буде мокрою та навіть дещо гидкою на майже всій території. Захід, центр і північ накриє мокрий сніг. Лише на півдні й на крайньому сході буде сонячно.

Перший сніг у Львові / Фото 24 каналу (Ірина Юрковська, Альона Захарова, Анастасія Манюхіна, Наталія Пристанська, Наталія Боднар, Богданна Рибак)

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