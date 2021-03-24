Львів у червоній зоні: які обмеження діятимуть у місті
У Львові та на Львівщині значно зросла кількість хворих на коронавірус. Тож, за рішенням державної комісії ТЕБ та НС, з 25 березня Львів потрапить у червону зону.
Джерело:телеграм Андрія Садового
У Львові невпинно працюють над збільшенням кількості ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Проте кількість хворих продовжує зростати.
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Які обмеження ввели у Львові
Міська комісія з питань ТЕБ та НС вирішила ввести низку обмежень у Львові.
У місті з 25 березня заборонили роботу:
- непродовольчих ринків;
- закладів харчування, крім онлайн-замовлення та на виніс;
- торгово-розважальних центрів;
- розважальних закладів та нічних клубів;
- усі масові заходи.
Що працюватиме:
- аптеки;
- зоомагазини;
- квіткові та насінневі магазини;
- магазини з продажу засобів зв’язку;
- майстерні для ремонту одягу, взуття та електроприладів;
- салони краси, фітнес-центри, спортивні зали та басейни, проте лише за попереднім індивідуальним записом.
Школярі продовжуватимуть навчатись на дистанційному навчанні. Транспорт, своєю чергою, працюватиме у посиленому карантинному режимі.
Також мер Львова Андрій Садовий закликав усіх підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи.
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Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові
- Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 96,4 тисячі людей. На жаль, 2528 пацієнтів померли від ускладнень хвороби, проте понад 76,2 тисячі людей вилікувались.
- У Львові з початку пандемії коронавірус виявили у понад 47,22 тисячі людей. Понад 37,5 тисячі хворих одужали, а померли 1174 людини.
- Лабораторії 23 березня виявили коронавірус у 939 жителів Львівщини, серед яких 608 львів'ян.
- Станом на 24 березня у стаціонарах львівських лікарень перебуває 841 пацієнт. У 739 хворих є коронавірус, 68 – перебувають у реанімації, а 23 людини підключені до апаратів ШВЛ.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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